Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 08:53 Güncelleme: 26.04.2024 - 09:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kamil Y. (21) yönetimindeki 55 JN 437 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Lengerli Kavşağı'nda Kani Emre K'nin (29) kullandığı 34 EJN 782 plakalı otomobille çarpıştı.

        Savrulan araçlardan biri, yol kenarındaki trafik levhalarına çarptı. Bu sırada motor bölümünden alev alan diğer otomobile ise yangın söndürme tüpüyle müdahale edildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan iki sürücü, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kara yolunda trafik, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Şimşek'ten önemli açıklamalar
        Bakan Şimşek'ten önemli açıklamalar
        İlknur'u sokakta bıçaklayıp öldürdü! İşte caninin gerekçesi!
        İlknur'u sokakta bıçaklayıp öldürdü! İşte caninin gerekçesi!
        IBAN kiralayanlara hapis uyarısı
        IBAN kiralayanlara hapis uyarısı
        Lider Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        Lider Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        Semih Yalçın: CHP ile elbette görüşülür, anayasayı karanlıkta göz kırparak mı yapacağız?
        Semih Yalçın: CHP ile elbette görüşülür, anayasayı karanlıkta göz kırparak mı yapacağız?
        ABD'de Gazze protestoları büyüyor, Sanders'tan Netanyahu'ya sert yanıt
        ABD'de Gazze protestoları büyüyor, Sanders'tan Netanyahu'ya sert yanıt
        Eski Belediye Başkanı Aydın fotoğraf tutkusuna daha çok vakit ayıracak
        Eski Belediye Başkanı Aydın fotoğraf tutkusuna daha çok vakit ayıracak
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Ergin Ataman, İsrail takımına ateş püskürdü!
        Ergin Ataman, İsrail takımına ateş püskürdü!
        Reyyan Apartmanı davası | 52 kişiye mezar olmuştu: Patlıcan tarlasına bina dikmişler
        Reyyan Apartmanı davası | 52 kişiye mezar olmuştu: Patlıcan tarlasına bina dikmişler
        "Herkes kendi hayatında"
        "Herkes kendi hayatında"
        Bebeği dünyayı görmeye başladı... Anne gözlerini kapadı!
        Bebeği dünyayı görmeye başladı... Anne gözlerini kapadı!
        Gazze'de ortaya çıkan toplu mezarlara ilişkin ABD'den açıklama
        Gazze'de ortaya çıkan toplu mezarlara ilişkin ABD'den açıklama
        Borçlanma maliyetini azaltabilirsiniz
        Borçlanma maliyetini azaltabilirsiniz
        Sadece balon balığı değil... O da büyük tehdit!
        Sadece balon balığı değil... O da büyük tehdit!
        Sağanak ve çöl tozu uyarısı
        Sağanak ve çöl tozu uyarısı
        Başbakanın açıklaması gündem olmuştu: İstifa mı siyasi taktik mi?
        Başbakanın açıklaması gündem olmuştu: İstifa mı siyasi taktik mi?
        Tarlabaşı'nda rezidans fiyatına tropik ada
        Tarlabaşı'nda rezidans fiyatına tropik ada
        İstanbul'da lüks rezidansta kadın cinayeti!
        İstanbul'da lüks rezidansta kadın cinayeti!
        Yolcu otobüsten düştü! O anlar kamerada!
        Yolcu otobüsten düştü! O anlar kamerada!

        Benzer Haberler

        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak
        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak
        Kamyonun çarptığı yaya yaralandı
        Kamyonun çarptığı yaya yaralandı
        Samsun'da çıkan yangında iki katlı ahşap ev ile samanlık ve depo yandı
        Samsun'da çıkan yangında iki katlı ahşap ev ile samanlık ve depo yandı
        Üniversite öğrencilerine orman yangın gönüllüsü eğitimi verildi
        Üniversite öğrencilerine orman yangın gönüllüsü eğitimi verildi
        Vezirköprü'de polis, dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirme yaptı
        Vezirköprü'de polis, dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirme yaptı
        Samsunspor'un berabere kaldığı maçta ağlayan 10 yaşındaki taraftar, futbolc...
        Samsunspor'un berabere kaldığı maçta ağlayan 10 yaşındaki taraftar, futbolc...