Samsun'da çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Savrulan araçlardan biri, yol kenarındaki trafik levhalarına çarptı. Bu sırada motor bölümünden alev alan diğer otomobile ise yangın söndürme tüpüyle müdahale edildi.

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