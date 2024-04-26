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        Vezirköprü'de polis, dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirme yaptı

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde polis, hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarıyla ilgili vatandaşları bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 09:02 Güncelleme: 26.04.2024 - 09:16
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        Vezirköprü'de polis, dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirme yaptı
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        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde polis, hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarıyla ilgili vatandaşları bilgilendirdi.

        Farkındalık oluşturmak amacıyla ilçe merkezinde polis ekiplerince broşür dağıtılarak siber güvenlik, hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarıyla KADES hakkında vatandaşlara bilgi verildi.

        Ekipler, pazar yerleri, taksi durakları, kuaförler, kahvehaneler, kafeler, iş yerleri ve parklarda vatandaşlarla görüşerek bilgilendirdi.

        İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik'in de katıldığı çalışmada birim amirleri ile polisler, vatandaşları dolandırıcılık yapmak isteyenlere karşı uyardı.

        Çelik, "Kendisini polis, asker, savcı ya da kamu görevlisi olarak tanıtarak para ve altın isteyen kişilere itibar etmeyin. Bu kişiler dolandırıcıdır. Bu kişiler sizleri inandırmak için kimlik ve adres bilgilerinizi, hatta kimlik numaranızı dahi söyleyebilir. Bankadan aradığını söyleyerek, 'Kredi kartı aidatınızı ve dosya masraflarınızı iade ediyoruz' diyerek kart ve şifre bilgilerini isteyen kişilere inanmayın. İnternet sitelerinden alışveriş yaparken dikkatli olun, güvenilir siteleri tercih edin." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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