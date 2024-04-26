Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Laboratuvarda üretilen samuray arısı, kahverengi kokarca ile mücadele için doğaya salınacak

        Türkiye ve Avrupa'ya Asya'dan yayılan kahverengi kokarca ile biyolojik mücadele için Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü laboratuvarında üretilen Çin menşeli 150 bin samuray arısı, 30 ilde doğaya salınacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 13:42 Güncelleme: 26.04.2024 - 14:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Laboratuvarda üretilen samuray arısı, kahverengi kokarca ile mücadele için doğaya salınacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye ve Avrupa'ya Asya'dan yayılan kahverengi kokarca ile biyolojik mücadele için Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü laboratuvarında üretilen Çin menşeli 150 bin samuray arısı, 30 ilde doğaya salınacak.

        Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, başta fındık olmak üzere tarımsal ürünlere zarar veren kahverengi kokarca (Halyomorpha halys) zararlısı ile biyolojik mücadele için laboratuvarda 150 bin samuray arısı üretti.

        Kahverengi kokarcanın yumurta larvalarına kendi yumurtasını bırakan samuray arıları, böylece zararlının çoğalmasını engelliyor.

        Enstitüde görevli entomolog (böcek bilimci) Mustafa Kılıç, AA muhabirine, kahverengi kokarcanın Türkiye'de 2017 yılından itibaren tespit edilmeye başlandığını söyledi.

        Zararlının tespitinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığının zararlı ile mücadelede yoğun çaba sarf ettiğini anlatan Kılıç, "Tarım ve Orman Bakanlığımız hem biyolojik mücadele ajanlarının yetiştirilmesinde hem de kimyasal mücadele ve diğer yolların araştırılması ve uygulanmasında öncü olmuştur. Bununla birlikte hem ekiplerimiz hem İl Tarım ve Orman müdürleri birlikte arazi çalışmaları yürütmekteyiz. Kahverengi kokarcanın yoğunluk, popülasyon takibini yapmaktayız. Bunun yanı sıra mücadele için faydalı böceğin üretimini gerçekleştirmekteyiz." dedi.

        Üretimini yaptıkları 20 bin parasitoidin (ev sahibiyle yakın ilişki içinde yaşayan ve sonunda konağın ölümüyle sonuçlanan bir organizma) geçen yıl Artvin ve Rize'de doğaya salındığına dikkati çeken Kılıç, "Bu yıl da hedefimiz 150 bin parasitoidin 30 ilde doğaya salınması. Parasitoid dediğimiz, halk arasında samuray arısı olarak bilinmektedir. Burada böcek kendi yumurtasını zararlının yumurtasının içine koyuyor. Doğada zararlı böcek yerine faydalı böcek çıkışları yapıyor yumurtadan. Çünkü biz bütün arazileri kontrol etsek de ağaçların üst kısmında zararlı böcek yine yumurtasını bırakabiliyor. Burada amacımız, biyolojik mücadele etmenini kullanarak oralara da ulaşabilmek." ifadesini kullandı.

        Kılıç, çiftçilerin bu zararlı böceği bahçelerinde gördüklerinde ruhsatlı bitki koruma ürünlerini kullanması gerektiğini belirterek, "Bu zararlı ile mücadelede vatandaşımıza da görev düşmektedir. Kendi bahçelerinde yoğunluk gördüğünde ilgili kurumlara danışarak ilaçlama yapabilirler." diye konuştu.

        Kahverengi kokarcanın 300'ün üzerinde bitkiyi etkilediğini vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:

        "Doğada kolay kolay aç kalmayan bir böcek. Özel ağız yapısı sayesinde bitki dokularını emerek besleniyor ancak hayvanlar ve insanlar üzerinde zarar oluşturmamaktadır. Sadece ufak tefek alerjilere belki bazı ciltler reaksiyon gösterebilir. Onun haricinde ısırma veya sokma gibi davranışları yok. Doğaya saldığımız parasitoidlerin de insan, hayvan ve özellikle bal arıları üzerinde hiçbir yan etkisi bulunmamaktadır. Samuray arıları, kahverengi kokarcanın doğal düşmanıdır. Zaten böceğin bulunduğu yerlerde doğal olarak bulunan bir böcek. Kahverengi kokarca Avrupa'ya da bulaştı ve yayılıyor. Bakanlığımız mücadele için bu konuda önce davranarak parasitoid böceğin hızlıca işlemlerden geçirilerek salınmasında büyük rol oynadı. Amerika, İtalya ve İsviçre'de de parasitoid üretip doğaya salmaktadır. Türkiye hızlı şekilde karar aldı."

        Kılıç, üretilen samuray arılarını mayıs ayı itibarıyla doğaya salmaya başlayacaklarını sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MEB duyurdu! Yeni müfredat taslağı kamuoyunun görüşüne açıldı
        MEB duyurdu! Yeni müfredat taslağı kamuoyunun görüşüne açıldı
        Türkiye'de en çok tarım alanı hangi şehirde?
        Türkiye'de en çok tarım alanı hangi şehirde?
        İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat!
        İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat!
        11 milyar 915 milyon TL'lik derbi!
        11 milyar 915 milyon TL'lik derbi!
        37 kiloya düşen Nihal Candan'a tahliye kararı!
        37 kiloya düşen Nihal Candan'a tahliye kararı!
        Çoğumuzun yaptığı hata! Ispanağı onunla tüketmeyin!
        Çoğumuzun yaptığı hata! Ispanağı onunla tüketmeyin!
        ABD'de Gazze protestoları büyüyor, üniversiteler karıştı!
        ABD'de Gazze protestoları büyüyor, üniversiteler karıştı!
        Kapısı açık otobüsten düşmüştü! Kaygılandıran gelişme!
        Kapısı açık otobüsten düşmüştü! Kaygılandıran gelişme!
        Macron'dan 'reform' çağrısı: Avrupa ölebilir
        Macron'dan 'reform' çağrısı: Avrupa ölebilir
        Özel sözünü tuttu, belediyeye böyle gitti
        Özel sözünü tuttu, belediyeye böyle gitti
        İstiklal saldırısında karar açıklandı!
        İstiklal saldırısında karar açıklandı!
        İzinsiz drone çekimine 153 bin TL ceza
        İzinsiz drone çekimine 153 bin TL ceza
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Ezbere kütletme sakat ediyor!
        Ezbere kütletme sakat ediyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ergin Ataman, İsrail takımına ateş püskürdü!
        Ergin Ataman, İsrail takımına ateş püskürdü!
        "Herkes kendi hayatında"
        "Herkes kendi hayatında"
        Lider Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        Lider Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        "Enflasyonu düşürmek bir süreç işidir, zaman alıyor"
        "Enflasyonu düşürmek bir süreç işidir, zaman alıyor"

        Benzer Haberler

        Samsun'da trafik kuralları ve yaya önceliği hakkında bilgilendirme yapıldı
        Samsun'da trafik kuralları ve yaya önceliği hakkında bilgilendirme yapıldı
        Samsun'da çiçek açan kanola, tarlaları sarıya bürüdü
        Samsun'da çiçek açan kanola, tarlaları sarıya bürüdü
        Polis, fuhşa zorlanan 6 kadını kurtardı; 3 gözaltı
        Polis, fuhşa zorlanan 6 kadını kurtardı; 3 gözaltı
        Havza Belediyesi ücretsiz 1500 meyve fidanı dağıttı
        Havza Belediyesi ücretsiz 1500 meyve fidanı dağıttı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Terme Belediye Başkanı Kul'a özel öğrencilerden ziyaret
        Terme Belediye Başkanı Kul'a özel öğrencilerden ziyaret