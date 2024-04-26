Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Fındık kozalak akarlarıyla kimyasal ve mekanik mücadele yapılması uyarısı

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sebahat Sullıvan, fındık kozalak akarlarıyla mücadelenin önem taşıdığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 13:59 Güncelleme: 26.04.2024 - 14:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fındık kozalak akarlarıyla kimyasal ve mekanik mücadele yapılması uyarısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sebahat Sullıvan, fındık kozalak akarlarıyla mücadelenin önem taşıdığını belirtti.

        Sullıvan, AA muhabirine, dünyada fındık yetiştiriciliğinde Türkiye'nin ilk sırada yer aldığını ancak birim alandan elde edilen verimin oldukça düşük olduğunu söyledi.

        Kozalak akarlarının fındıkta meyve verecek gözlerde kozalak, mantar veya gül diye adlandırılan anormal oluşumlara neden olduğunu anlatan Sullıvan, sürgünlerde kuruma meydana getirdiğini, bunun verimi doğrudan etkilediğini vurguladı.

        Özellikle bu zararlılara karşı hassas olan tombul, mincane ve uzunmusa çeşitlerinde yüzde 70'lere varan zarar görüldüğüne dikkati çeken Sullıvan, "Bahçelerinde bu çeşitleri bulunduran çiftçilerin zararlılarla mücadelede daha dikkatli olması gerekmektedir. Ülkemizin yıllık fındık üretiminin ortalama 700 bin ton olduğu göz önüne alındığında, en az yüzde 10 kayba neden olan bu zararlılarla mücadele edilmezse 70 bin ton fındığın yok olmasına neden oldukları apaçık ortadadır." dedi.

        Fındık yetiştiricilerinin kozalak akarlarıyla mutlaka mücadele etmesi gerektiğinin altını çizen Sullıvan, "Son yıllarda fındık yetiştirilen tüm illerde bu zararlıların yoğunluğu oldukça arttı. Fındıklarda görülen uç kurusu zararının en büyük nedeni, fındık kozalak akarlarıdır. Bu akarların meyve gözlerini kozalağa çevirdikleri, bu gözler normal gelişselerdi her birinin bir çotanak olacağı unutulmamalıdır." ifadesini kullandı.

        - Toplanan kozalaklar kesinlikle yakılmamalı veya gömülmemeli

        Sullıvan, fındık kozalak akarlarına karşı kimyasal veya mekanik mücadelede nasıl yol izlenileceğinin iyi tespit edilmesini önererek şunları kaydetti:

        "Kimyasal mücadeleye karar verebilmek için bahçelerde mutlaka kozalak sayımı yapılmalıdır. Kimyasal mücadele için ekonomik eşik, bir dalda ortalama 5 kozalak olarak tespit edilmiştir. Bahçenin değişik yerlerinden 10 ocak seçilip her ocaktan bir dal işaretlenerek üzerinde bulunan kozalaklar sayılır. Eğer bir dalda ortalama 5 ve üzeri kozalak varsa ilaçlama yapılması gerekmektedir. Kozalak sayısı 5'ten az ise ilaçlama yapmaya gerek yoktur. Rüzgarlı havalarda ilaçlama yapılmamalı, eğer hafif rüzgar varsa arkadan esecek şekilde ayarlanmalıdır. Çiseli ve mevsim için anormal derecede sıcak olan günlerde ve öğle üzerleri ilaçlama yapılmamalıdır."

        Mekanik mücadelenin ise kışın yapraksız dönemde, özellikle şubat sonu ve mart başında daha belirgin hale geldikleri zaman kozalakların toplanıp yere atılması şeklinde yapılması gerektiğini ifade eden Sullıvan, "Kesinlikle yakılmamalı veya gömülmemelidir. Kozalakların içi diğer faydalı akar ve böcekler için barınak yeridir. İçindeki yararlı akarlar ve böcekler kış döneminde de hareketli olduklarından, kozalaklar toplandıktan sonra kuruyan kozalakları terk ederek başka canlılar üzerinde beslenip faaliyetlerini sürdürebilirler. Hem ilaçlı hem de mekanik mücadelenin 2 yıl peş peşe yapılması durumunda kozalak zararı önemli ölçüde azalacaktır." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MEB duyurdu! Yeni müfredat taslağı kamuoyunun görüşüne açıldı
        MEB duyurdu! Yeni müfredat taslağı kamuoyunun görüşüne açıldı
        Türkiye'de en çok tarım alanı hangi şehirde?
        Türkiye'de en çok tarım alanı hangi şehirde?
        İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat!
        İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat!
        11 milyar 915 milyon TL'lik derbi!
        11 milyar 915 milyon TL'lik derbi!
        37 kiloya düşen Nihal Candan'a tahliye kararı!
        37 kiloya düşen Nihal Candan'a tahliye kararı!
        Çoğumuzun yaptığı hata! Ispanağı onunla tüketmeyin!
        Çoğumuzun yaptığı hata! Ispanağı onunla tüketmeyin!
        ABD'de Gazze protestoları büyüyor, üniversiteler karıştı!
        ABD'de Gazze protestoları büyüyor, üniversiteler karıştı!
        Kapısı açık otobüsten düşmüştü! Kaygılandıran gelişme!
        Kapısı açık otobüsten düşmüştü! Kaygılandıran gelişme!
        Macron'dan 'reform' çağrısı: Avrupa ölebilir
        Macron'dan 'reform' çağrısı: Avrupa ölebilir
        Özel sözünü tuttu, belediyeye böyle gitti
        Özel sözünü tuttu, belediyeye böyle gitti
        İstiklal saldırısında karar açıklandı!
        İstiklal saldırısında karar açıklandı!
        İzinsiz drone çekimine 153 bin TL ceza
        İzinsiz drone çekimine 153 bin TL ceza
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Ezbere kütletme sakat ediyor!
        Ezbere kütletme sakat ediyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ergin Ataman, İsrail takımına ateş püskürdü!
        Ergin Ataman, İsrail takımına ateş püskürdü!
        "Herkes kendi hayatında"
        "Herkes kendi hayatında"
        Lider Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        Lider Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        "Enflasyonu düşürmek bir süreç işidir, zaman alıyor"
        "Enflasyonu düşürmek bir süreç işidir, zaman alıyor"

        Benzer Haberler

        Samsun'da trafik kuralları ve yaya önceliği hakkında bilgilendirme yapıldı
        Samsun'da trafik kuralları ve yaya önceliği hakkında bilgilendirme yapıldı
        Samsun'da çiçek açan kanola, tarlaları sarıya bürüdü
        Samsun'da çiçek açan kanola, tarlaları sarıya bürüdü
        Polis, fuhşa zorlanan 6 kadını kurtardı; 3 gözaltı
        Polis, fuhşa zorlanan 6 kadını kurtardı; 3 gözaltı
        Havza Belediyesi ücretsiz 1500 meyve fidanı dağıttı
        Havza Belediyesi ücretsiz 1500 meyve fidanı dağıttı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Terme Belediye Başkanı Kul'a özel öğrencilerden ziyaret
        Terme Belediye Başkanı Kul'a özel öğrencilerden ziyaret