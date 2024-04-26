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        Terme Belediye Başkanı Kul'a özel öğrencilerden ziyaret

        Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, annesi Mukaddes Kul adına yaptırılan Terme Mukaddes Kul Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun özel öğrencilerini ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 14:41 Güncelleme: 26.04.2024 - 14:43
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        Terme Belediye Başkanı Kul'a özel öğrencilerden ziyaret
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        Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, annesi Mukaddes Kul adına yaptırılan Terme Mukaddes Kul Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun özel öğrencilerini ağırladı.

        Terme Mukaddes Kul Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Abdulkadir Öztürk ile özel öğrencileri makamında ağırlayan Kul, çocukların geleceğin teminatı olduklarını, rahat etmesini sağlayacak her türlü ayrıntıyı düşündüklerini söyledi.

        Kul, "Ülkemizin geleceği olan gençlerimizin geleceğe güvenle bakabilmesi için eğitime önem veriyoruz. Onların daha modern şartlarda eğitim alması için elimizden gelen her türlü desteği verdik, vereceğiz. Hayata geçireceğimiz projelerimizde de çocuklarımız ve gençlerimiz her zaman ön planda olacak. Çocuklarımızın yüzünün güldüğünü görmek her şeye bedel." dedi.

        Terme Belediye Başkanı Şenol Kul’un eşi Nuran Kul da Terme Mukaddes Kul Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret ederek, çocukların bedensel gelişimlerinde kullanabilecekleri koşu bandı hediye etti.

        Galeri
        Galeri

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