Terme Belediye Başkanı Kul'a özel öğrencilerden ziyaret

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, annesi Mukaddes Kul adına yaptırılan Terme Mukaddes Kul Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun özel öğrencilerini ağırladı.

Terme Mukaddes Kul Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Abdulkadir Öztürk ile özel öğrencileri makamında ağırlayan Kul, çocukların geleceğin teminatı olduklarını, rahat etmesini sağlayacak her türlü ayrıntıyı düşündüklerini söyledi.

Kul, "Ülkemizin geleceği olan gençlerimizin geleceğe güvenle bakabilmesi için eğitime önem veriyoruz. Onların daha modern şartlarda eğitim alması için elimizden gelen her türlü desteği verdik, vereceğiz. Hayata geçireceğimiz projelerimizde de çocuklarımız ve gençlerimiz her zaman ön planda olacak. Çocuklarımızın yüzünün güldüğünü görmek her şeye bedel." dedi.