Havza Vakıfbank Atatürk Ortaokulu'ndan yıl sonu etkinliği

Havza Vakıfbank Atatürk Ortaokulu tarafından yıl sonu etkinliği düzenlendi.

Etkinlik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ tarafından açılışı yapılan resim ve teknoloji tasarım sergisi ile başladı.

Ertuğ, sergi ve etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, başarılı bir eğitim öğretim yılını kutlamaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Açılış sonrası sergiyi gezen Ertuğ, öğretmen ve öğrencilerden bilgi aldı.

Yıl sonu etkinliğinde, konferans salonunda okul öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanan şiir ve müzik dinletisi ile çeşitli gösteriler de sahnelendi.