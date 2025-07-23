Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da baraj gölünde boğulan 2 gencin cenazesi toprağa verildi

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde serinlemek için girdikleri baraj gölünde boğulan 2 gencin cenazesi, defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 12:48 Güncelleme: 23.07.2025 - 12:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da baraj gölünde boğulan 2 gencin cenazesi toprağa verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde serinlemek için girdikleri baraj gölünde boğulan 2 gencin cenazesi, defnedildi.

        Girdikleri Kılıçgüney Baraj Gölü'nde boğulan 18 yaşındaki İsmail Özdemir ve Emirhan Gülünay'ın cenazeleri, otopsinin ardından yakınlarınca alınarak Arıca Mahallesi Camisi'ne getirildi.

        Burada kılınan cenaze namazının ardından Özdemir ve Gülünay'ın cenazeleri, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

        Cenazeye Özdemir ve Emirhan Gülünay'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya ile vatandaşlar katıldı.

        İlçede dün, serinlemek amacıyla baraj gölüne giren Özdemir ve Gülünay bir süre sonra gözden kaybolmuş, yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda gençlerin cansız bedenleri sudan çıkarılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: Suriye, Türkiye'den resmi destek talep etti
        MSB: Suriye, Türkiye'den resmi destek talep etti
        Eurofighter'da ilk imza atıldı
        Eurofighter'da ilk imza atıldı
        Necip Hablemitoğlu davasında mütalaa!
        Necip Hablemitoğlu davasında mütalaa!
        Beşiktaş, Shakhtar'ı ağırlayacak!
        Beşiktaş, Shakhtar'ı ağırlayacak!
        Tepede ateş hortumu! Bilecik'te inanılmaz görüntü!
        Tepede ateş hortumu! Bilecik'te inanılmaz görüntü!
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Sigara içene de ceza geliyor
        Sigara içene de ceza geliyor
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        Çınar ağacı faciasında ikinci ölüm!
        Çınar ağacı faciasında ikinci ölüm!
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Tekerlekli sandalyedeki kadına şiddet!
        Tekerlekli sandalyedeki kadına şiddet!
        Kanada'dan ABD'ye tarife mesajı
        Kanada'dan ABD'ye tarife mesajı
        Ankara'da 3 kişinin öldüğü yangında itfaiye raporu!
        Ankara'da 3 kişinin öldüğü yangında itfaiye raporu!
        İsrailli bakandan skandal paylaşım
        İsrailli bakandan skandal paylaşım
        Askerlik dönüşü işsizlik maaşı
        Askerlik dönüşü işsizlik maaşı
        Semih Kılıçsoy Çizme yolcusu!
        Semih Kılıçsoy Çizme yolcusu!
        Trump'tan Obama'ya: Vatan haini
        Trump'tan Obama'ya: Vatan haini
        Asansörde neden hep aynalar olur?
        Asansörde neden hep aynalar olur?
        Rusya ve Ukrayna İstanbul'da bir araya gelecek
        Rusya ve Ukrayna İstanbul'da bir araya gelecek
        Topçular Kulübü'nün 4. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 4. bölümü yayında!

        Benzer Haberler

        Samsun'da annesini bıçakla yaralayan kadın yakalandı
        Samsun'da annesini bıçakla yaralayan kadın yakalandı
        Annesini 11 yerinden bıçakla yaraladı
        Annesini 11 yerinden bıçakla yaraladı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Samsun'da baraj göletine giren 2 arkadaş boğuldu
        Samsun'da baraj göletine giren 2 arkadaş boğuldu
        Samsun'da baraj gölüne giren 2 genç boğuldu
        Samsun'da baraj gölüne giren 2 genç boğuldu
        Samsun'da Karadeniz Spor Turizmi Birliği Derneği kuruldu
        Samsun'da Karadeniz Spor Turizmi Birliği Derneği kuruldu