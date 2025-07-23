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        Annesini 11 yerinden bıçakla yaraladı

        SAMSUN'un İlkadım ilçesinde tartıştığı annesi G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 10:54 Güncelleme: 23.07.2025 - 10:54
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        Annesini 11 yerinden bıçakla yaraladı
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        SAMSUN’un İlkadım ilçesinde tartıştığı annesi G.M.’yi (61) bıçakla 11 yerinden yaralayan K.M. (20) isimli kadın, gözaltına alındı.

        Olay, dün Saitbey Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi. K.M. ile annesi G.M. arasında evde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle K.M., annesi G.M.’yi 11 yerinden bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı G.M., sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye götürülüp, tedaviye alındı.

        Olayla ilgili çalışma başlatan polis, K.M.’yi yakalayıp gözaltına aldı. K.M. ifadesinde ilk başta durumu inkar etse de daha sonra olayı kendisinin yaptığını itiraf etti. Polisin yaptığı görüşmede ise G.M.’nin, kızının psikolojik rahatsızlığının olduğu, zaman zaman sebepsiz yere kavga ettiklerini söylediği öğrenildi.

        Soruşturma sürüyor.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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