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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın Tete davasında karar çıktı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ın Tete davasında karar çıktı!

        Galatasaray, Tete davasında Shakhtar Donetsk ile uzlaşmaya varıldığını açıkladı. Galatasaray'ın ödeyeceği tutar 1 milyon Euro ile sınırlandırıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2025 - 23:46 Güncelleme: 22.07.2025 - 23:53
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        Galatasaray'ın Tete davasında karar çıktı!
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        Galatasaray ile Shakhtar Donetsk ve futbolcu Tete arasında FIFA'da başlayan ve daha sonra CAS'a taşınan hukuki anlaşmazlık, 22 Temmuz 2025 tarihinde CAS'taki duruşmada uzlaşma ile sona erdi.

        Sarı-Kırmızılılar'ın ödeyeceği tutar 1 milyon euro ile sınırlandırıldı.

        İşte Galatasaray'ın açıklaması;

        "Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş., Shakhtar Donetsk, ve Mateus Cardoso Lemos Martins arasında FIFA Football Tribunal nezdinde görülen ve karara bağlanan FPSD-11840 referans numaralı dosyaya ilişkin olarak, CAS nezdinde 2024/A/10817-10818-10819 dosya numarası ile devam etmekte olan ihtilaf, CAS nezdinde görülen 22.07.2025 tarihli duruşmada uzlaşma ile sona ermiştir. Varılan uzlaşma neticesinde Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin sorumluluğu 1.000.000,00-Euro (Bir Milyon Avro) ile sınırlıdır."

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