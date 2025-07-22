Samsun'da baraj gölüne giren 2 genç boğuldu

Dalgıç ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Özdemir ve Gülünay'ın cansız bedenleri sudan çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü İtfaiye Amirliği ile jandarma, dalgıç ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Özdemir ve Gülünay'ın bir süre sonra suda gözden kaybolduğunu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Alınan bilgiye göre, 18 yaşlarındaki İsmail Özdemir ve Emirhan Gülünay, serinlemek amacıyla Kılıçgüney Baraj Gölü'ne girdi.

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