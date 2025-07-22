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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda aralarında kesinleşmiş hapis cezası olan 3 hükümlünün bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 16:22 Güncelleme: 22.07.2025 - 16:22
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda aralarında kesinleşmiş hapis cezası olan 3 hükümlünün bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Atakum, İlkadım ve Canik ilçelerinde uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılığı yapan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 bin 223 sentetik ecza hapı, 102 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ile 7 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Operasyonda, aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlünün de olduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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