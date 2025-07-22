İki işçinin üzerinde çalıştığı iskelenin asma halatı koptu

Olay, dün öğle saatlerinde, Hasköy Mahallesi Kayaaltı Sokak’taki sitede meydana geldi. Dış cephe çalışması yapan 2 işçi, üzerinde çalıştıkları asma iskelenin halatının kopması sonucu düşme tehlikesi geçirdi. Emniyet iplerine tutunan işçiler, dakikalarca siteden aşağı sarktı. Yardım çığlıklarını duyanlar, işçilere yardım etti. Uzun süren çalışmalar sonucu 2 işçi de bulunduğu yerden kurtarıldı. O anlar çevreden bir kişinin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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