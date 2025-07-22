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        İki işçinin üzerinde çalıştığı iskelenin asma halatı koptu

        SAMSUN'un Canik ilçesinde, sitenin dış cephe çalışmasını yapan 2 işçinin üzerinde çalıştıkları asma iskelenin halatı koptu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 10:07 Güncelleme: 22.07.2025 - 10:10
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        İki işçinin üzerinde çalıştığı iskelenin asma halatı koptu
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        SAMSUN’un Canik ilçesinde, sitenin dış cephe çalışmasını yapan 2 işçinin üzerinde çalıştıkları asma iskelenin halatı koptu. Dakikalarca havada asılı kalan işçiler kurtarılırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Olay, dün öğle saatlerinde, Hasköy Mahallesi Kayaaltı Sokak’taki sitede meydana geldi. Dış cephe çalışması yapan 2 işçi, üzerinde çalıştıkları asma iskelenin halatının kopması sonucu düşme tehlikesi geçirdi. Emniyet iplerine tutunan işçiler, dakikalarca siteden aşağı sarktı. Yardım çığlıklarını duyanlar, işçilere yardım etti. Uzun süren çalışmalar sonucu 2 işçi de bulunduğu yerden kurtarıldı. O anlar çevreden bir kişinin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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