Diyarbakır'da dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı C.A. (30) tarafından tabancayla vurularak öldürülen İlayda Alkaş'ın (22) kız kardeşi M.A.’nın, dün Demirören Haber Ajansı’nın (DHA) konuya ilişkin haberinin ardından tekrar ifadesi alındı. M.A. ifadesinde, anne ve babasının ayrı yaşadığını belirterek, “Ancak ablam İlayda’nın öldürüldüğü gün babam hemen eve gelmişti. Ben olayın heyecanıyla babama vurdum. Babam da bize karşı 'Hepinizi öldürecekler, annene neden bir tane değmedi o kurşunlardan' dedi" diye konuştu.

Olay, 15 Temmuz akşamı, Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 50'nci Sokak'ta meydana geldi. İlayda Alkaş, arkadaşının doğum günü çıkışı ailesiyle evine giderken dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı C.A.'nın silahlı saldırısına uğradı. Alkaş kanlar içerisinde yığılırken, C.A. kaçtı. İlayda Alkaş hastanede hayatını kaybetti, şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

DHA’nın dün servis ettiği ‘İlayda, katilinden kaçmak için il il dolaşmış’ haberinde annesi Hülya Alkaş, kızı İlayda’nın dini nikahla birlikte yaşadığı C.A. tarafından aylarca şiddet gördüğünü, dış dünyayla bağının koparıldığını ve İlayda’nın babasının tehdit ederek onu yeniden aynı eve gönderdiğini söyledi. İlayda’nın ölümünden eşi M.A.’yı da sorumlu tutan Hülya Alkaş, kızının defalarca dövüldüğünü, intihara teşebbüs ettiğini, babasının ise müdahale etmediğini, hatta 'Kendini aşağı at, ben karışmıyorum, ben ilgilenmiyorum. Öldürüyorsanız öldürün' dediğini aktardı. Kızının 2 aylık hamileyken uğradığı darp sonucu düşük yaptığını da belirten Alkaş, ölüm tehditleri nedeniyle Batman’a, İzmir’e ve ardından Antalya’ya kaçtıklarını söyledi.

'BENİM VE ANNEMİN CAN GÜVENLİĞİ YOK'

İlayda'nın kız kardeşi M.A. ise “Adli Tıp Kurumu'na giderken babamın ailesi beni darbetti. Acımız yeniydi. Ben ablamın cenazesini bile göremedim. Babamın ailesi hakkında da soruşturma açılsın. Babama soruşturma açılsın. Sesimizi duyun, o caniye müebbet verilsin. Şu an benim ve annemin can güvenliği yok. Adam, ablamı öldürmeden sürekli, 'Anneni ve kız kardeşlerini öldürürüz' diye tehdit ediyordu. Şu an katil etrafta geziyor. Biz evimize gidemiyoruz. Bizi evimizden ettiler. Zaten bir daha Diyarbakır'a gidemeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Haberin yayınlanmasının ardından dün akşam saatlerinde İlayda’nın kardeşi M.A.’nın tekrar ifadesi alındı. M.A. ifadesinde, “İlayda’nın eşi C.A. ablama karşı sürekli sözlü ve fiziki şiddet uyguluyordu. 25.02.2025 günü ablam İlayda, annem Hülya’yı arayarak eşi C.A.’dan şiddet gördüğünü söyledi. Polislerle birlikte gelmemizi ve kendisini kurtarmamızı söyledi. Daha sonra aynı gün annem polis merkezine giderek ablamın durumunu anlattı. Ardından annem ve polis ekipleri ablam İlayda’yı alarak polis merkezine geçmişti. Ablam ve annem burada C.A.’ya karşı uzaklaştırma kararı talebinde bulunmuştu. Ayrıca kadın sığınmaevi talebinde de bulunmuşlardı. Müracaattan sonra ablam, annem ve ben Diyarbakır’da bulunan kadın sığınmaevine gittik. Yaklaşık 5 gün kaldık. Daha sonra annem, ablam ve ben, Şehitlik'teki evimize geldik. Kapıyı babam M.A. açtı. İlayda babama C.A.’dan gördüğü sözlü ve fiziki şiddeti anlattı. Ayrıca eşi C.A. ve ailesinin kendisini, annemi ve beni öldürmekle tehdit ettiğini söyledi. Babam, ablamın söylediklerini kabul etmeyerek ablama hitaben ‘Sen evine dön, senin evini ayrı yapacaklar, C.A. seni bir daha dövmeyecek, C.A'nın eşi sensin, eğer buraya gelirsen sana sahip çıkmam” dedi. ‘C.A. ve ailesi seni öldürmekle kalmaz, anneni, kız kardeşini ve ağabeyini bile öldürürler’ dedi. Annemle babam aralarında sözlü olarak tartıştılar. Sonra babam kapının önüne çıkarak C.A. ve ailesini arayarak ikamete gelmelerini ve İlayda’yı almalarını söyledi. Yaklaşık 10 dakika sonra ikametin kapısı çaldı. Biz kapıyı açtık. C.A., annesi, en büyük ağabeyi, C.A.’nın babası, babamla birlikte dışarıdan geldiler ve evin içine girdiler. Ablam özellikle C.A.’nın annesini görünce çok korktu. Ardından babam ablamı C.A.’nın evine gönderdi” dedi.