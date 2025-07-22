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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tatil öncesi harcamalar katlandı - İş-Yaşam Haberleri

        Tatil öncesi harcamalar katlandı

        Yerli turistlerin yurt içinde yaptığı harcama verilerinde seyahat öncesi yapılan harcamalardaki artış dikkat çekti. Yılın ilk çeyreğinde toplam harcama miktarı yüzde 68.9 artarken giyim, ilaç, çanta, kamera vs harcamaları kapsayan seyahat öncesi harcamalar yüzde 369.7 yükseldi

        Giriş: 22.07.2025 - 12:52 Güncelleme: 22.07.2025 - 12:52
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        Tatil öncesi harcamalar katlandı
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        Bavul hazırlığı diyerek özetleyebileceğimiz, başı giyim kaleminin çektiği, seyahat öncesi harcamalar, diğer harcamalardaki artışı katladı.

        TÜİK, yerli turistlerin 2025'in ilk çeyreğinde yaptığı seyahatlerle ilgili verileri yayımladı. Ocak-mart döneminde bir veya daha fazla geceleme yapılan seyahat sayısı yüzde 28,4 artarak 12 milyon 653 bin oldu. Harcamalar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68.9 artarak 76 milyar 429 milyon 290 bin TL olarak gerçekleşti. Harcama kalemlerindeki artışa bakıldığında seyahat öncesi harcamaların adeta patlama yaptığı görüldü. Seyahat öncesi harcamalar (giyim, ilaç, çanta, kamera vs harcamaları) yüzde 369.7 yükseldi. Bu kalemdeki harcama 119 milyon 891 bin TL'den 558 milyon 449 bin TL'ye çıktı.

        Harcama türleri 2024 2025 Artış oranı (%)
        Toplam 45 262 452 76 429 290 68.9
        Paket tur harcaması 1 988 864 4 971 791 150.0
        Kişisel harcamalar 43 273 587 71 457 499 65.1
        Yeme ve içme 15 064 366 24 472 065 62.5
        Konaklama 4 948 052 8 250 545 66.7
        Sağlık 4 485 937 5 708 116 27.2
        Ulaştırma 13 054 799 21 716 247 66.3
        Giyecek ve hediyelik eşya 4 572 312 7 826 103 71.2
        Diğer harcamalar 1 029 231 2 925 974 184.3
        Seyahat öncesi yapılan harcamalar (Giyecek, ilaç, çanta, kamera, film vb.) 118 891 558 449 369.7

        Seyahat öncesi harcamalar, bu yılki dev artışa rağmen şimdilik toplam harcamalar içerisindeki en düşük paya sahip. Bu kalemde 2023'ten 2024'e ilk çeyrekteki artış oranı 29,9'da kalmıştı.

        En çok artışın yaşandığı diğer kategoriler diğer harcamalar (yüzde 184.3) ve paket tur harcaması (yüzde 150) oldu. Sağlık kategorisi ise yüzde 27.2 ile en az artan kalem olarak kayıtlara geçti.

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