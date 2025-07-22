Samsun'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ş'nin (40), Salıpazarı ilçesinde saklandığını belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen JASAT ekipleri, hükümlüyü yakaladı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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