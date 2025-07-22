Samsunlu lise öğrencileri Çim Topu Avrupa Şampiyonası'nda zirveyi hedefliyor

ERKUT KARGIN - Çim Topu Milli Takımı'nda yer almaya hak kazanan Yusuf Emre Boyun ve Umut Can İleri, İngiltere'nin Jersey Adası'nda düzenlenecek Gençler Çim Topu Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

Samsun'un Alaçam ilçesindeki Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 11. sınıf öğrencileri Yusuf Emre Boyun ve Umut Can İleri, 19-23 Şubat tarihlerinde İzmir'de yapılan Çim Topu Türkiye Şampiyonası'nda derece elde etti.

Bu başarılarıyla 8-11 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Gençler Çim Topu Avrupa Şampiyonası'ndaki milli takımda yer alma hakkı kazanan sporcular, çift ve tek genç erkekler kategorilerinde zirve için mücadele edecek.

Milli sporcular, Bocce Milli Takımı Antrenörü ve Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi beden eğitimi öğretmeni Gökhan Bozdemir gözetiminde okuldaki spor salonunda haftada 5 gün çalışmalarını sürdürüyor.

- Türkiye'yi temsil edecek olmanın gururunu yaşıyorlar

Yusuf Emre Boyun, AA muhabirine, 3 yıldır bocce ile ilgilendiğini, çim topu branşına ise bu sene yöneldiğini söyledi.

Antrenmanlarının çok iyi gittiğini, arkadaşları ve hocasıyla çok iyi vakit geçirdiklerini belirten Yusuf Emre, "Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etmek için gideceğiz. Ülkemizi altın madalya ile gururlandırmak istiyorum. İstiklal Marşı'mızı kürsüde okutmak istiyorum." dedi. Umut Can İleri de spor sayesinde hiç gitmediği şehirleri gezip sosyalleştiğini, şimdi de yurt dışına çıkacak olmanın heyecanını yaşadığını dile getirdi. Şampiyonaya damga vurmak istediklerini vurgulayan Umut Can, "Altın madalya alarak ülkemizi gururlandırmak, bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum." ifadesini kullandı. Gökhan Bozdemir ise milli takıma Alaçam'dan sporcu vermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Şampiyona için çalışmaları titizlik sürdürdüklerine işaret eden Bozdemir, "Amacımız ülkemizi en iyi şekilde temsil edip kürsüde milli marşımızı söyletmek. Sporcularımız ile gurur duyuyoruz. Sporcularımızın hepsi Alaçam'ın köylerinde yetişen çocuklar. Bu çocuklar ülkeyi temsil edecekler, en büyük gurur bu." diye konuştu.