Der Spiegel: Almanya Türkiye'nin Eurofighter talebine onay verdi

EUROFIGHTER NEDİR?

Eurofighter Typhoon, günümüzün en güçlü çok amaçlı savaş uçaklarından biri olarak kabul ediliyor. Uçağın geliştirilmesi, 1983 yılında Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'nın ortaklığıyla başlatılan Geleceğin Avrupa Savaş Uçağı programıyla resmen başladı.

Eurofighter Konsorsiyumu üyeleri olan İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya’nın ortak çalışmasıyla geliştirilen bu uçak, hem hava üstünlüğü görevlerinde hem de kara ve deniz hedeflerine karşı operasyonlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.