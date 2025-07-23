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        Haberler Dünya Der Spiegel: Almanya Türkiye'nin Eurofighter talebine onay verdi | Dış Haberler

        Der Spiegel: Almanya Türkiye'nin Eurofighter talebine onay verdi

        Alman dergisi Der Spiegel'in aktardığına göre, Almanya, Türkiye'nin 40 Eurofighter Typhoon savaş uçağına yönelik ön talebine olumlu yanıt verdi. Reuters'ın aktardığı habere göre ise Türkiye ile Birleşik Krallık arasında Eurofighter savaş uçakları için Mutabakat Zaptı imzalandı.

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 23.07.2025 - 09:46 Güncelleme: 23.07.2025 - 10:45
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        Der Spiegel: Almanya Türkiye'nin Eurofighter talebine onay verdi
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        Der Spiegel'in haberine göre, Almanya Federal Güvenlik Konseyi, Türkiye'nin 40 Eurofighter Typhoon savaş uçağına yönelik ön talebine olumlu yanıt verdi.

        Türkiye, Eurofighter Typhoon savaş uçaklarını satın almak için bir süredir görüşmeler yürütüyordu. Der Spiegel'in aktardığına göre, Almanya, Türkiye'nin 40 Eurofighter Typhoon savaş uçağına yönelik ön talebine olumlu yanıt verdi.

        Bu savaş uçakları Almanya, Birleşik Krallık, İtalya ve İspanya’nın oluşturduğu bir konsorsiyum tarafından üretilirken; konsorsiyumda Airbus, BAE Systems ve Leonardo şirketleri de yer alıyor.

        EUROFIGHTER NEDİR?

        Eurofighter Typhoon, günümüzün en güçlü çok amaçlı savaş uçaklarından biri olarak kabul ediliyor. Uçağın geliştirilmesi, 1983 yılında Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'nın ortaklığıyla başlatılan Geleceğin Avrupa Savaş Uçağı programıyla resmen başladı.

        Eurofighter Konsorsiyumu üyeleri olan İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya’nın ortak çalışmasıyla geliştirilen bu uçak, hem hava üstünlüğü görevlerinde hem de kara ve deniz hedeflerine karşı operasyonlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

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        Der Spiegel'in haberinin ardından, İngiliz haber ajansı Reuters, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında Eurofighter savaş uçakları için Mutabakat Zaptı'nın (MoU) imzalandığını bildirdi.

        Diğer yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile yaptığı telefon görüşmesinde Eurofighter uçaklarının tedariki konusunu ele almıştı. Eurofighter uçaklarının tedariki konusunda sağlanan ilerlemelerin değerlendirildiği görüşmede, bu konuda kaydedilen gelişmelerin Türkiye ile İngiltere arasındaki işbirliğine olumlu katkıda bulunacağına işaret edildi.

        Geçtiğimiz günlerde Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Türkiye'ye Eurofighter Typhoon'un ihracatına ilişkin, "İhracat izinleri konusunda henüz bir karar almadık, ancak bu tür bir ihracat lisansını mümkün kılacak veya sağlayacak iyi bir karara doğru ilerliyoruz" demişti.

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        Öte yandan, İsrail ana muhalefeti Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid, dün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Orta Doğu'da en güçlü donanmaya sahip olduğunu belirterek Ankara'nın İngiltere ve Almanya'dan Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedarik etmesinin engellenmesini istemişti.

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