Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç ve yüksek kesimleri ile Kars’ın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Güneşli 40° Ankara Güneşli 38° İzmir Güneşli 42° Antalya Güneşli 41° Trabzon Güneşli 30° Bursa Güneşli 39° Adana Güneşli 37° Diyarbakır Güneşli 43° Gaziantep Güneşli 41° Ağrı Güneşli 35°

Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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BALIKESİR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 42°C Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 40°C Az bulutlu ve açık MANİSA °C, 43°C Az bulutlu ve açık AKDENİZ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 39°C Az bulutlu ve açık ANTALYA °C, 38°C Az bulutlu ve açık HATAY °C, 34°C Az bulutlu ve açık ISPARTA °C, 37°C Az bulutlu ve açık İÇ ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 37°C Az bulutlu ve açık REKLAM ESKİŞEHİR °C, 38°C Az bulutlu ve açık KONYA °C, 37°C Az bulutlu ve açık NEVŞEHİR °C, 34°C Az bulutlu ve açık BATI KARADENİZ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 36°C Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 39°C Az bulutlu ve açık SİNOP °C, 33°C Az bulutlu ve açık ZONGULDAK °C, 30°C Az bulutlu ve açık ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 37°C Az bulutlu ARTVİN °C, 28°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı REKLAM SAMSUN °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu TRABZON °C, 28°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri ile Kars'ın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.