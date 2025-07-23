Trump'tan Obama'ya: Vatan haini, yargılanacak

Yönetiminin Epstein dosyalarıyla ilgili tutumu nedeniyle ateş altında olan Başkan Trump, kendisine yöneltilen Epstein sorularını kınadı ve durumu bir 'cadı avı' olarak niteledi. Trump, eski Başkan Barack Obama'yı vatana ihanetle suçladı.

Oval Ofis'te gazetecilere konuşan Trump, Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'ın, Rusya'nın 2016'daki Başkanlık Seçimleri'ni Trump'ın lehine manipüle ettiği algısını Obama'nın lideri olduğu Demokratların yarattığını öne sürdüğü raporuna atıfta bulunarak, "Konuşmanız gereken cadı avı Başkan Obama'yı yakalamalarıdır. Obama bir darbeye öncülük etmeye çalışıyordu ve bunu Hillary Clinton ile birlikte yaptı" dedi.

Trump'ın Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. ile yaptığı bir Oval Ofis görüşmesi sırasında sarf ettiği bu cümle, kamuoyunda yaşanan olaylara dair çok nadir açıklama yapan Obama'nın ofisinden tepki çekti.

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