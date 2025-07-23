Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Operasyonda, aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlünün de olduğu 6 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Atakum, İlkadım ve Canik ilçelerinde uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılığı yapan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

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