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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 13:09 Güncelleme: 23.07.2025 - 13:09
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Atakum, İlkadım ve Canik ilçelerinde uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılığı yapan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 914 sentetik ecza hapı, 65 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ile 8 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Operasyonda, aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlünün de olduğu 6 kişi yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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