Vezirköprü'de 19. Geleneksel Kunduz Güreşleri için hazırlıklar başladı

Toplantıda, "CW Enerji Türkiye Güreş Ligi 19. Geleneksel Kunduz Güreşleri" organizasyonuna yönelik lojistik, güvenlik, sağlık, ulaşım ve konaklama gibi alanlarda yapılacak çalışmalar ele alındı.

Toplantıya Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Genel Sekreteri Metin Şenel, Eğitim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Yener Aksoy, Karadeniz Bölge Sorumlusu Cafer İnce ile ilgili kurum müdürleri katıldı.

Vezirköprü'de, bu yıl 19'uncusu düzenlenecek Geleneksel Kunduz Güreşleri için hazırlıklara başlandı.

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