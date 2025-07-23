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        Yeşilay Bafra Temsilciliğinden gençlere "bağımlılık farkındalık eğitimi"

        Samsun'un Bafra ilçesinde Gençlik Merkezi, yaz Kur'an kursu öğrencilerine yönelik bağımlılıkla ilgili farkındalık eğitimi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 12:52 Güncelleme: 23.07.2025 - 13:05
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        Yeşilay Bafra Temsilciliğinden gençlere "bağımlılık farkındalık eğitimi"
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        Samsun'un Bafra ilçesinde Gençlik Merkezi, yaz Kur'an kursu öğrencilerine yönelik bağımlılıkla ilgili farkındalık eğitimi gerçekleştirdi.

        Yeşilay iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitimde, gençlerin günümüzün en önemli sorunlarından olan "sosyal medya ve sigara bağımlılığı" konularında bilinçlenmeleri hedeflendi.

        Eğitime yaklaşık 140 öğrenci katıldı.

        Yeşilay Bafra Temsilcisi Hasan Şirin tarafından yapılan sunumda gençlere sosyal medyanın doğru kullanımı, aşırı kullanımın yol açtığı sorunlar ve sigaranın zararları hakkında bilgi aktarıldı.

        Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, gençlerin bilinçlenmesinin önemine dikkat çekerek, "Bilinçlen, farkında ol, güçlü kal. Gençler için çalışmaya ve elimizden geleni değil, ne yapmamız gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğiz. Sunumu gerçekleştiren Yeşilay Bafra Temsilcisi ve ekibine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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        Galeri

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