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        Kapıkayafest'te imza günü etkinliği yapıldı

        Samsun'un Bafra ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali (Kapıkayafest) kapsamında imza günü etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 19:31 Güncelleme: 26.07.2025 - 19:31
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        Kapıkayafest'te imza günü etkinliği yapıldı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali (Kapıkayafest) kapsamında imza günü etkinliği düzenlendi.

        İmza gününde eğitimci, şair ve yazar Ramiz Aydın, şair Ahmet Kafkas, şair Recep Şen, şair Fatih Tezce ve araştırmacı yazar Hasan Dikmen, okurları için eserlerini imzaladı.

        Kitapseverler, yazar ve şairlerle tanışma ve sohbet etme fırsatı buldu.

        İmza günü etkinliğinde yazar ve şairlerle bir araya gelen Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, festivalin bu yönüyle gurur duyduğunu belirtti.

        Kılıç, "Sporun, doğanın ve kültürün iç içe geçtiği festivalimizde bir ilki daha gerçekleştirdik. Düzenlediğimiz bu organizasyonla yazar ve şairlerimizi festivalimizde ağırladık, kitapseverlerimizle buluşturduk. Misafirlerimiz festivalimizin dört bir yanında düzenlenen sportif etkinliklerin yanı sıra edebiyatla da buluşmanın heyecanını yaşadı." dedi.

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