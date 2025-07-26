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        Kapıkayafest'te geleneksel sanatlar sergileniyor

        Samsun'un Bafra ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali (Kapıkayafest) kapsamında geleneksel sanatlarla ilgili sergiler de düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 19:35 Güncelleme: 26.07.2025 - 19:35
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        Kapıkayafest'te geleneksel sanatlar sergileniyor
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        Samsun'un Bafra ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali (Kapıkayafest) kapsamında geleneksel sanatlarla ilgili sergiler de düzenlendi.

        Bafra Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen festivalde Bafra Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde düzenlenen workshop etkinlikleri, katılımcılardan ilgi gördü.

        Etkinliklerde Bafra'ya özgü sepet zembil örücülüğü, su kabağı işlemeciliği, alevle cam sanatı gibi geleneksel el sanatlarının yanı sıra kilim dokumacılığı da yer alıyor. Katılımcılar, usta öğreticilerle bu sanatları deneyimleme fırsatı buluyor.

        Festival alanındaki stantlarda sergilenen el yapımı eserler, Bafra'nın kültürel mirasını tanıtıp gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlıyor.

        Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, festivalin kültürel değerlerin yaşatılmasına katkı sunduğunu vurgulayarak, "Kapıkaya Festivali'miz sadece doğa değil, aynı zamanda kültür festivalidir. İlçemizin kültürel mirasına sahip çıkmak, unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarmak için çalışıyoruz. Festivalimizde bu değerleri ziyaretçilerimizle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

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