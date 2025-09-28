Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Çarşamba'da odunluk yangını

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir odunlukta çıkan yangın sonucu odunluk kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 16:51 Güncelleme: 28.09.2025 - 16:51
        Çarşamba'da odunluk yangını
        Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir odunlukta çıkan yangın sonucu odunluk kullanılamaz hale geldi.

        Orta Mahalle 219. Sokak'taki odunlukta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerce söndürüldü. Odunlukta maddi hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

