Çarşamba'da odunluk yangını
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir odunlukta çıkan yangın sonucu odunluk kullanılamaz hale geldi.
Orta Mahalle 219. Sokak'taki odunlukta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerce söndürüldü. Odunlukta maddi hasar oluştu.
