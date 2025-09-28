İYİ Parti Havza İlçe Başkanlığına Sayim Çalışkan yeniden seçildi

Samsun'un Havza ilçesinde İYİ Parti İlçe Başkanlığı 4. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Tek listeyle yapılan seçimde mevcut başkan Sayim Çalışkan yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

İYİ Parti İlçe binasında yapılan genel kurul, divan heyetinin oluşturulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Genel kurula bazı siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çevre ilçelerden partililer katıldı.

Konuşmasında katılımcılara teşekkür eden Çalışkan, "İYİ Parti olarak halkımız için çalışmaya devam edeceğiz. Genel kurulumuz partimize hayırlı olsun." dedi.

112 üyeden 59'unun oy kullandığı seçimde, Sayim Çalışkan kullanılan oyların tamamını alarak güven tazeledi.

Yönetim Kurulu ise Erhan Uysal, Fehmi Gündoğdu, Fatih Yüksel, Nesibe Bayram, Gülten Aslan, Şengül Çalışkan, Uğur Öztürk, Hamdi Özcan, Abdullah Baş, Mehmet Aslan, İsa Sarıoğlu, Servet Güngör, Bayram Kaya, Recep Yılmaz, Zülfikar Kahya, Yusuf Kılıç, Hayrettin Yalçın, Cevat Korkut, Necati Çalışkan, Musa Çelik, Mustafa Özçelik, Ahmet Kurtça ve Mustafa Halit Usta isimlerinden oluştu.