Samsun'da iplik rulolarının içine gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde iplik rulolarının içine gizlenmiş 204,07 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Şüphe üzerine durdurulan Y.G'nin (56) taşıdığı iplik rulolarında yapılan aramada, 204,07 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan zanlı hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı.
