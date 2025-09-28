Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da iplik rulolarının içine gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Samsun'un İlkadım ilçesinde iplik rulolarının içine gizlenmiş 204,07 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 13:12 Güncelleme: 28.09.2025 - 13:12
        Samsun'da iplik rulolarının içine gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Samsun'un İlkadım ilçesinde iplik rulolarının içine gizlenmiş 204,07 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Şüphe üzerine durdurulan Y.G'nin (56) taşıdığı iplik rulolarında yapılan aramada, 204,07 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

        Gözaltına alınan zanlı hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

