        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Ersin Kasap, Yeşilay'ı ziyaret etti

        AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Ersin Kasap ve yönetim kurulu üyeleri, Samsun Yeşilay Şube Başkanı Emre Güneş'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 18:24 Güncelleme: 16.01.2026 - 18:24
        AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Ersin Kasap, Yeşilay'ı ziyaret etti
        AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Ersin Kasap ve yönetim kurulu üyeleri, Samsun Yeşilay Şube Başkanı Emre Güneş'i ziyaret etti.

        Kasap, AK Parti İlkadım İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevgi Çakır, İlkadım İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hasancan Esad ve yönetim kurulu üyeleri ile Güneş'e ziyarette bulundu.


        Ziyarette, 2026 Bağımsızlık Yılı kapsamında bağımlılıklarla mücadelede yürütülebilecek farkındalık ve eğitim faaliyetleri ele alındı, özellikle gençler, aileler ve toplumun farklı kesimlerine yönelik planlanabilecek bilinçlendirme çalışmalarına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

