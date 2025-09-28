Samsun'da anız yangınında yaklaşık 150 dekar tarım arazisi zarar gördü

Samsun'un Havza ilçesinde çıkan anız yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Ağçamahmut Mahallesi kırsalında, biçilmiş tarım arazisindeki anızlarda yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeni ile olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi.

Yangın, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza ve Vezirköprü İtfaiye Grup Amirliği, Havza Orman İşletme Şefliği ve SASKİ ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesine bölge halkı ekiplere destek oldu.

Çıkan yangın nedeniyle 150 dekar tarım arazisinde zarar meydana geldi.