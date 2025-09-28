Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da anız yangınında yaklaşık 150 dekar tarım arazisi zarar gördü

        Samsun'un Havza ilçesinde çıkan anız yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 19:25 Güncelleme: 28.09.2025 - 19:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da anız yangınında yaklaşık 150 dekar tarım arazisi zarar gördü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Havza ilçesinde çıkan anız yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Ağçamahmut Mahallesi kırsalında, biçilmiş tarım arazisindeki anızlarda yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangın nedeni ile olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi.

        Yangın, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza ve Vezirköprü İtfaiye Grup Amirliği, Havza Orman İşletme Şefliği ve SASKİ ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesine bölge halkı ekiplere destek oldu.

        Çıkan yangın nedeniyle 150 dekar tarım arazisinde zarar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Meteoroloji'den Marmara uyarıları!
        Meteoroloji'den Marmara uyarıları!
        Dilara, yüksek sesle müzik kavgasında öldürüldü!
        Dilara, yüksek sesle müzik kavgasında öldürüldü!
        Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde deprem!
        Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde deprem!
        "Bu şartlar altında sağlıklı lig oynanması mümkün değil!"
        "Bu şartlar altında sağlıklı lig oynanması mümkün değil!"
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı
        Milei halkın tepkisinden çekindi, Netanyahu'yu geri çevirdi
        Milei halkın tepkisinden çekindi, Netanyahu'yu geri çevirdi
        Bakkaldaki gaz sızıntısı faciaya yol açtı!
        Bakkaldaki gaz sızıntısı faciaya yol açtı!
        İstanbul'da inanılmaz iddia! Tünelde günlerce mahsur kaldı!
        İstanbul'da inanılmaz iddia! Tünelde günlerce mahsur kaldı!
        İsrail istihbaratının çöküş hikayesi
        İsrail istihbaratının çöküş hikayesi
        "Fenerbahçe'ye Bakasetas'ı istedim, alınmadı!"
        "Fenerbahçe'ye Bakasetas'ı istedim, alınmadı!"
        Netanyahu Musk ile görüşecek
        Netanyahu Musk ile görüşecek
        Sevgilisiyle kiralık katil tutarak kocasını öldürttü!
        Sevgilisiyle kiralık katil tutarak kocasını öldürttü!
        Arda'nın derbideki performansı İspanya'da gündem oldu!
        Arda'nın derbideki performansı İspanya'da gündem oldu!
        Dünyanın dibini gördü
        Dünyanın dibini gördü
        73 yaşında oto hırsızı! Polisin yardımıyla merdivenden indi!
        73 yaşında oto hırsızı! Polisin yardımıyla merdivenden indi!
        Perde arkasını anlattı
        Perde arkasını anlattı
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Bebeğin ilk kalkanı! Anne sütüyle ilgili merak edilen her şey...
        Bebeğin ilk kalkanı! Anne sütüyle ilgili merak edilen her şey...
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Çarşamba'da odunluk yangını
        Çarşamba'da odunluk yangını
        İYİ Parti Havza İlçe Başkanlığına Sayim Çalışkan yeniden seçildi
        İYİ Parti Havza İlçe Başkanlığına Sayim Çalışkan yeniden seçildi
        Uluslararası Samsun Açık WTA 125 Tenis Turnuvası başladı
        Uluslararası Samsun Açık WTA 125 Tenis Turnuvası başladı
        Samsun'da iplik rulolarının içine gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçiril...
        Samsun'da iplik rulolarının içine gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçiril...
        Samsun'da balıkçı teknesinde patlama: 4 yaralı
        Samsun'da balıkçı teknesinde patlama: 4 yaralı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı