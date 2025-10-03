Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Vezirköprü RAM'da özel eğitim bilgilendirme semineri düzenlendi

        Vezirköprü Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) tarafından, "Ders Ücreti Karşılığı Özel Eğitim Alanında Görevlendirilen Öğretmenlerin Yeterliliklerinin Artırılması Projesi" kapsamında bilgilendirme semineri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 20:16 Güncelleme: 03.10.2025 - 20:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vezirköprü RAM'da özel eğitim bilgilendirme semineri düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Vezirköprü Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) tarafından, "Ders Ücreti Karşılığı Özel Eğitim Alanında Görevlendirilen Öğretmenlerin Yeterliliklerinin Artırılması Projesi" kapsamında bilgilendirme semineri düzenlendi.

        Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya'nın oluruyla 2025-2026 eğitim öğretim yılı için hazırlanan proje çerçevesinde seminer, Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirildi.

        Seminerde RAM Müdür Yardımcısı Osman Özsalih, RAM Özel Eğitim Hizmetleri Bölüm Başkanı Emre Şahin ile özel eğitim öğretmenleri Ali Bozkurt, Tansu Gürel, Esra Avcı Ağca ve Ergün Altunörs görev aldı.

        Katılımcılara, "Özel Eğitimde Temel Kavramlar ve Aile Tutumları", "Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Hazırlama Süreci" ve "Davranış Değiştirme Süreci" konularında sunum yapıldı.

        Açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata ile RAM Müdürü Hazım İşbilen'in de katıldığı eğitim programı 3 gün sürecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump'la telefonda Gazze görüşmesi
        Trump'la telefonda Gazze görüşmesi
        Trump: Hamas 6 Ekim'e kadar evet demeli
        Trump: Hamas 6 Ekim'e kadar evet demeli
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        MİT'ten, MOSSAD'a bir günde 2 darbe! Ajandan sonra bilgi satan avukat da yakalandı!
        MİT'ten, MOSSAD'a bir günde 2 darbe! Ajandan sonra bilgi satan avukat da yakalandı!
        Arda Güler değerine değer kattı!
        Arda Güler değerine değer kattı!
        Muğla'da sağanak sonrası sel!
        Muğla'da sağanak sonrası sel!
        Gazze'ye yardım götüren aktivistlere terör muamelesi
        Gazze'ye yardım götüren aktivistlere terör muamelesi
        "Bize acımızı yaşatmadınız"
        "Bize acımızı yaşatmadınız"
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Kıymetli bir birliktelik
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Kıymetli bir birliktelik
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Bizim Çocuklar'ın aday kadrosu açıklandı!
        Bizim Çocuklar'ın aday kadrosu açıklandı!
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        3 yıla kadar hapsi istendi
        3 yıla kadar hapsi istendi
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        7 bin etkinlik ve 45 bin sanatçı
        7 bin etkinlik ve 45 bin sanatçı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Rize'nin altın seçimi
        Rize'nin altın seçimi

        Benzer Haberler

        Tekkeköy'de Dünya Yürüyüş Günü etkinliği düzenlendi
        Tekkeköy'de Dünya Yürüyüş Günü etkinliği düzenlendi
        Samsun'da Filistin'e destek için tekneler kortej oluşturdu
        Samsun'da Filistin'e destek için tekneler kortej oluşturdu
        Kavak'ta okul öncesi farkındalık şenliği yapıldı
        Kavak'ta okul öncesi farkındalık şenliği yapıldı
        Samsun'da denizciler Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na destek için Karade...
        Samsun'da denizciler Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na destek için Karade...
        OMÜ Ladik Meslek Yüksekokulunda oryantasyon programı düzenlendi
        OMÜ Ladik Meslek Yüksekokulunda oryantasyon programı düzenlendi
        Samsun'da 60 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
        Samsun'da 60 kilogram kaçak tütün ele geçirildi