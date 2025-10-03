Vezirköprü RAM'da özel eğitim bilgilendirme semineri düzenlendi

Açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata ile RAM Müdürü Hazım İşbilen'in de katıldığı eğitim programı 3 gün sürecek.

Katılımcılara, "Özel Eğitimde Temel Kavramlar ve Aile Tutumları", "Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Hazırlama Süreci" ve "Davranış Değiştirme Süreci" konularında sunum yapıldı.

Seminerde RAM Müdür Yardımcısı Osman Özsalih, RAM Özel Eğitim Hizmetleri Bölüm Başkanı Emre Şahin ile özel eğitim öğretmenleri Ali Bozkurt, Tansu Gürel, Esra Avcı Ağca ve Ergün Altunörs görev aldı.

Vezirköprü Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) tarafından, "Ders Ücreti Karşılığı Özel Eğitim Alanında Görevlendirilen Öğretmenlerin Yeterliliklerinin Artırılması Projesi" kapsamında bilgilendirme semineri düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.