Tekkeköy'de Dünya Yürüyüş Günü etkinliği düzenlendi

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde 3 Ekim Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla yürüyüş etkinliği gerçekleştirildi.

Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Tabiat, Tarih ve Arkeoloji Okulu’nda başlayan yürüyüş, Arkeoloji Vadisi’nde sona erdi.

Yürüyüş sonunda katılımcılar, Gençlik Merkezi gönüllülerince sunulan gösterilerle eğlenci vakit geçirme fırsatı yakaladı.

Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, etkinlikte yaptığı konuşmada, bu anlamlı günde güzel bir etkinlikte bir araya geldikleri için memnuniyet duyduğunu fade etti.

Sağlıklı yaşam için yürüyüş yapmanın önemine dikkati çeken Uzunlar, "Sağlıklı yaşamın en temel yollarından biri hareket etmektir. Öğrencilerimizin aileleriyle birlikte bu etkinlikte yer alması bizler için çok kıymetli. Hem aile bağlarının güçlenmesi hem de spor bilincinin küçük yaşta kazanılması açısından bu tür etkinlikleri desteklemeye devam edeceğiz." dedi.