        Samsun Haberleri

        Kavak'ta okul öncesi farkındalık şenliği yapıldı

        –Samsun'un Kavak ilçesinde Okul Öncesi Eğitim Farkındalık Şenliği düzenlendi.

        Giriş: 03.10.2025 - 19:04 Güncelleme: 03.10.2025 - 19:12
        –Samsun’un Kavak ilçesinde Okul Öncesi Eğitim Farkındalık Şenliği düzenlendi.

        Cumhuriyet Anaokulu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklara yönelik çeşitli gösteriler yapıldı.

        Etkinliğe katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı, burada yaptığı konuşmada, bu tür etkinliklerle okul öncesi eğitimin önemine dikkati çekerek, okullaşma oranını artırmak istediklerini söyledi.

        Okul öncesi dönemin çocuğun gelişiminde kritik bir aşama olduğunu vurgulayan Sancı, “Çocuğun beyin gelişiminin en hızlı olduğu ve öğrenmeye en açık yılları okul öncesi dönemdir. Eğitim hayatının en önemli basamağı olan okul öncesi, çocuğun gelişiminde ve ileride akademik başarısında kilit rol oynamaktadır.” diye konuştu.

        Etkinliğe okul yönetimi ile öğrenci velileri de katıldı.

