        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Terme'de kahverengi kokarca böceğine karşı üreticilere uyarı

        Terme İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tuncay Demir, kahverengi kokarca böceğine (Halyomorpha halys) karşı üreticileri uyardı.

        Giriş: 06.10.2025 - 09:38 Güncelleme: 06.10.2025 - 09:38
        Terme'de kahverengi kokarca böceğine karşı üreticilere uyarı
        Terme İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tuncay Demir, kahverengi kokarca böceğine (Halyomorpha halys) karşı üreticileri uyardı.

        Demir, yaptığı yazılı açıklamada, havaların soğumasıyla birlikte kahverengi kokarcaların ev, ahır, depo ve çatı arası gibi kapalı alanlara yoğun şekilde girmeye başladığını belirtti.

        Zararlının kışlaklara çekilme sürecinin başladığına işaret eden Demir, "Üreticilerimizin bu dönemde dikkatli olması ve ruhsatlı biyosidal ürünlerle ilaçlamalarını geciktirmeden yapmaları büyük önem taşıyor. Biyosidal ürünlerle tekniğine uygun şekilde yapılan ilaçlamalarda, kahverengi kokarcalar ilaçlı yüzeylerle temas ettiklerinde etkisiz hale gelirler.” ifadesini kullandı.

        İlçe Müdürlüğü tarafından ücretsiz olarak feromon desteği sağlandığını belirten Demir, üreticilerin feromonları evlerinin çevresindeki uygun ağaçlara yerleştirerek düzenli kontrol etmeleri gerektiğini vurguladı.

        Demir, "Zararlının yoğunluğu arttığında feromonun bulunduğu ağaç, feromon çıkarılarak ruhsatlı ilaçlarla ilaçlanmalı, ilaç feromon üzerine gelmemelidir. Mücadele bu şekilde devam etmelidir." bilgisini paylaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

