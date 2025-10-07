Kaymakam Beyazıt ve Belediye Başkanı Karaca'dan halk pazarına ziyaret
Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt ile Belediye Başkanı Refaettin Karaca, ilçede kurulan halk pazarını ziyaret etti.
Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt ile Belediye Başkanı Refaettin Karaca, ilçede kurulan halk pazarını ziyaret etti.
Salı günleri Orta Mahalle'de kurulan halk pazarını gezen Kaymakam Beyazıt ve Başkan Karaca'ya İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Osman Kula ile İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin eşlik etti.
Pazar esnafı ile sohbet eden Beyazıt ve Karaca, vatandaşların taleplerini dinleyip pazarcılara hayırlı işler diledi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.