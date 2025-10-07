Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Kaymakam Beyazıt ve Belediye Başkanı Karaca'dan halk pazarına ziyaret

        Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt ile Belediye Başkanı Refaettin Karaca, ilçede kurulan halk pazarını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 15:26 Güncelleme: 07.10.2025 - 15:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaymakam Beyazıt ve Belediye Başkanı Karaca'dan halk pazarına ziyaret
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt ile Belediye Başkanı Refaettin Karaca, ilçede kurulan halk pazarını ziyaret etti.

        Salı günleri Orta Mahalle'de kurulan halk pazarını gezen Kaymakam Beyazıt ve Başkan Karaca'ya İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Osman Kula ile İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin eşlik etti.

        Pazar esnafı ile sohbet eden Beyazıt ve Karaca, vatandaşların taleplerini dinleyip pazarcılara hayırlı işler diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suriye: SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştık
        Suriye: SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştık
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Schengen sınırlarında biyometrik dönem başlıyor
        Schengen sınırlarında biyometrik dönem başlıyor
        Papa Leo ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye yapacak
        Papa Leo ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye yapacak
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Yolun karşısına geçecekti! Feci kaza kamerada!
        Yolun karşısına geçecekti! Feci kaza kamerada!
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        İsviçre'den Türkiye'ye tarihi iade
        İsviçre'den Türkiye'ye tarihi iade
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Tüm dünyada uygulanacak
        Tüm dünyada uygulanacak
        Covid-19’da yeni tehlike: Frankenstein varyantı
        Covid-19’da yeni tehlike: Frankenstein varyantı
        Fenerbahçe istikrarı sağlayamadı
        Fenerbahçe istikrarı sağlayamadı
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Aşk bitti işe devam
        Aşk bitti işe devam

        Benzer Haberler

        Samsunspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Samsunspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Samsun'da, eski ilçe belediye başkanı kazada yaralandı
        Samsun'da, eski ilçe belediye başkanı kazada yaralandı
        Eski İlkadım Belediye Başkanı Demirtaş trafik kazasında yaralandı
        Eski İlkadım Belediye Başkanı Demirtaş trafik kazasında yaralandı
        Samsun'da 215 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
        Samsun'da 215 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
        Samsun Barosu'ndan kadın cinayetleriyle ilgili açıklama
        Samsun Barosu'ndan kadın cinayetleriyle ilgili açıklama
        Salıpazarı Belediyesine 2 yeni iş makinesi alındı
        Salıpazarı Belediyesine 2 yeni iş makinesi alındı