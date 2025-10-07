Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Salıpazarı Belediyesine 2 yeni iş makinesi alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 13:39 Güncelleme: 07.10.2025 - 13:41
        Salıpazarı Belediyesi, hizmet kapasitesini artırmak ve altyapı çalışmalarında etkinliği yükseltmek amacıyla araç filosuna 2 yeni iş makinesi kazandırdı.

        Belediye Başkanı Refaettin Karaca, göreve geldikleri günden bu yana ilçeye kalıcı hizmetler kazandırmak için çalıştıklarını söyledi.

        Türk milletine hizmet etmek istediklerini vurgulayan Karaca, "Çocukluğumuzdan, gençliğimizden bu yana insanoğlunu merkeze koyup insana hizmet etmenin Hakk'a hizmet olduğunu bilen anlayışla Salıpazarı'nı yönetiyoruz. Bu süreçte meclis üyelerime ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

        Karaca, görevde bulunduğu 1,5 yıl içerisinde belediyeye altı yeni iş makinesi kazandırdıklarına işaret ederek, planlı ve tasarruflu bir yönetim anlayışını benimsediklerini dile getirdi.

        Bu kapsamda bir greyder, bir forklift, iki mikser kamyon aldıklarını anlatan Karaca, "Daha önce beton santralimizi kurmuştuk. Bugün de iki yeni iş makinemizi hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz. Şu ana kadar 12 kilometre beton yol yaptık. Yılbaşına kadar ovadaki köylerimize de inşallah ulaşacağız. SASKİ ile koordineli şekilde çalışıyoruz. Amacımız vatandaşımızın evine, köyüne, mahallesine rahatça ulaşmasını sağlamak." diye konuştu.

        Karaca, belediye hizmetlerinde kaynak israfına yer vermemek için planlı çalıştıklarını, vatandaşlardan anlayış beklediğini belirterek, "Yapılan işlerimizi zedelememek, kamunun parasını israf etmemek için planlı çalışmak zorundayız. Komşunuzda bir çalışma varsa bilin ki sırayla size de gelecek." ifadesini kullandı.

        Program, İlçe Müftüsü Furkan Avcı'nın yaptığı dua ve kurdele kesimiyle sona erdi.

        Törene BBP İlçe Başkanı Mehmet Candan ile muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

