        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da hakkında 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında kesinleşmiş 35 yıl 10 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 12:00 Güncelleme: 07.10.2025 - 12:00
        Samsun'da hakkında 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında kesinleşmiş 35 yıl 10 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ile Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda ekipler, "kasten öldürme" ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından hakkında kesinleşmiş 35 yıl 10 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü H.Y'yi (40) saklandığı adreste yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

