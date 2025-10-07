Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Vali Tavlı, TEKNOFEST'te derece elde eden öğrencileri ağırladı

        Samsun Valisi Orhan Tavlı, 2025 TEKNOFEST'te derece elde eden Samsunlu öğrencileri kabul etti.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 12:46 Güncelleme: 07.10.2025 - 12:46
        Vali Tavlı, TEKNOFEST'te derece elde eden öğrencileri ağırladı
        Samsun Valisi Orhan Tavlı, 2025 TEKNOFEST'te derece elde eden Samsunlu öğrencileri kabul etti.

        Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programda, Türkiye Şampiyonu Vezirköprü Hatice-Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi ile Atakum Özel Samsun TAKEV Anadolu Lisesi öğrencileri ve danışman öğretmenleri, ayrıca Türkiye ikincisi Atakum Özel Samsun Dinamik Ortaokulu öğrencileri yer aldı.

        TEKNOFEST finallerinde "NetQ-AI" ve "Dinamik-AI" projeleriyle iki farklı kategoride Türkiye birinciliği kazanan BEFO Yazılım Takımı'nın kaptanı, Vezirköprü Hatice-Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi öğrencisi Fatih Altun ve danışman öğretmeni Esra Karamollaoğlu, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata ve Okul Müdürü Osman Türkel eşliğinde kabulde yer aldı.

        Öğrenciler projeleri hakkında bilgi verirken, Vali Tavlı gençleri tebrik ederek, Türkiye’nin milli teknoloji hamlesine genç beyinlerin katkısının gurur verici olduğunu belirtti. Tavlı, "Bilim ve teknolojide öncü gençlerimizle gurur duyuyoruz. Onların başarıları, ülkemizin geleceğine olan inancımızı güçlendiriyor." dedi.

        Programa ayrıca Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kenan Arslan ve Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Aydın da katıldı.

        Vali Tavlı, program sonunda öğrenci ve öğretmenleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

