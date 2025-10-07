Samsun'da tramvay yoluna giren otomobil sürücüsüne 38 bin 986 lira ceza verildi

Samsun'un Atakum ilçesinde tramvay yoluna giren otomobilin sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Atakum ilçesinde tramvay yoluna giren ve bir süre ilerleyen otomobili durdurdu.

Önce alkolmetreye üflemeyi reddeden sürücü E.K'nin (43) daha sonra yapılan ölçümde alkollü olduğu tespit edildi.

E.K'ye 38 bin 986 lira para cezası verildi, ehliyetine de 2 yıl süreyle el konuldu. Trafikten menedilen araç ise otoparka çekildi.

Öte yandan E.K'nin aracıyla tramvay yolunda ilerlemesi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.