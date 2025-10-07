Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da okul bahçesindeki serada çocuklara uygulamalı tarım eğitimi veriliyor

        Samsun'un Alaçam ilçesinde bir ilkokulda çocuklar okul bahçesindeki serada uygulamalı tarım eğitimi alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 12:35 Güncelleme: 07.10.2025 - 12:42
        Samsun'da okul bahçesindeki serada çocuklara uygulamalı tarım eğitimi veriliyor
        Samsun'un Alaçam ilçesinde bir ilkokulda çocuklar okul bahçesindeki serada uygulamalı tarım eğitimi alıyor.

        Doyran Mahallesi'ndeki Şehit Muhammet Ali Aksu İlkokulu bahçesinde 36 metrekarelik alanda oluşturulan serada öğrenciler fide dikmeyi ve sebze yetiştirmeyi öğreniyor.

        Okul bahçesine dikilen mandalina, portakal, defne ve değişik meyve fidanlarının bakımını da yine öğrenciler öğretmenleriyle birlikte yapıyor.

        Okulun üçüncü sınıf öğrencileri, serada, öğretmenleriyle birlikte soğan ve marul fidelerini toprakla buluşturdu.

        Fide dikim etkinliğine, Kaymakam Fatih Kayabaşı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özkurt da katıldı.

        Kaymakam Kayabaşı, yaptığı açıklamada, ilçede yoğun tarım ve hayvancılık faaliyetleri yürütüldüğünü, okulun olduğu bölgede de çeltik tarımı yapıldığını belirterek, "Uygulamalı bir şekilde tarımı öğrenmeleri ve gelecekte teknolojiyi kullanarak iyi tarım örneklerini uygulamaları açısından küçük yaşlarda, ilkokul çağlarında bu eğitim çok önemli. Öğrencilerimiz burada hem seracılık hem de meyveciliği uygulamalı olarak öğreniyorlar. Biz ilçemizde sadece akademik başarının artırılması değil, okullarımızda bu şekilde iyi uygulama örneklerinin, kültürel, sanatsal ve sportif aktivitelerin artırılmasını, öğrencilerimizin hayata hazırlanmasını önemsiyoruz. Tarımın önemini pandemi döneminde tüm dünya gördü. Tarım çok stratejik bir sektör. Bu anlamda geleceğimizin mimarı olacak öğrencilerimizin de burada iyi tarım uygulamalarını öğrenmeleri büyük önem arz ediyor." dedi.

        Okul Müdürü Mücahittin Şen de okulda kurdukları serada atalık tohumların yetiştirilmesi, yaygınlaştırılması ve dağıtılması işlerini öğrencilerle birlikte yaptıklarını anlattı.

        Orman yangınlarının sık yaşandığı bir dönemde çocuklara küçük yaşta fidan, ağaç ve orman sevgisini aşılamaya çalıştıklarını dile getiren Şen, "Geçen yıl Kaymakamımız, Belediye Başkanımız ve Milli Eğitim Müdürümüzle birlikte yaklaşık 200 defne, 60 süs bitkisi ve 30 meyve ağacı olmak üzere yaklaşık 300 fidanı toprakla buluşturduk. Bu fidanların bakımını yine çocuklarla birlikte yapıyoruz. Onların minik elleri toprağa değiyor, ağaç sevgisini küçük yaşta kazanıyorlar. Aynı zamanda okulumuzda istiridye mantarı ve çilek yetiştiriciliği gibi çalışmalar da yapıyoruz. Çocuklar hem üretmeyi öğreniyor hem de doğa sevgisini içselleştiriyorlar. Bu çalışmalar bizleri çok mutlu ediyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

