Ragbi Kadın Milli Takımı oyuncularından Sedanur kariyesine başarıyla devam ediyor

7'li Ragbi Kadın Milli Takımı oyuncularından 24 yaşındaki Sedanur Bolat, kariyerini başarıyla sürdürüyor.

Spor kariyerine ortaokul yıllarında atletizmle başlayan Sedanur, ardından gittiği Samsun Gülizar Hasan Yılmaz Spor Lisesi'nde bir süre güreş yaptı, daha sonra ragbiye yöneldi.

İlk kez 2021 yılında milli takım kampına çağrılan ancak seçilemeyen Sedanur, 2022'de ikinci kez çağrıldığı milli takım kampında kadroya girme başarısı gösterdi.

Sedanur Bolat'ın yer aldığı 7'li Ragbi Kadın Milli Takımı, 2023'te Avrupa Trophy Ligi 2. etabında finale kalma başarısı göstererek Avrupa'nın en üst ligi olan ve en iyi 12 takımın yarıştığı Championship'e çıkma hakkı elde etti.

7'li Ragbi Kadın Milli Takımı, 2024 yılında tarihinde ilk kez bu ligde yarıştı. 2025 Avrupa Trophy Serisi'ni zirvede tamamlayan 7'li Kadın Ragbi Milli Takımı, yeniden Championship'e yükseldi.

Sedanur Bolat, Avrupa Trophy Ligi'nin iki etabında da "En değerli oyuncu" seçildi.

Kariyerini Kocaeli Kandıra Akçakoca Spor Kulübü'nde sürdüren Sedanur Bolat, AA muhabirine, lisede ragbi ile ilgili bilgi edindiğini ama bilmediği bir branş olduğu için başlamaya cesaret edemediğini söyledi.

Başladıktan sonra atletizm ve güreş geçmişi sayesinde ragbiye kolay adapte olduğunu belirten Sedanur, "2019'da maçlara çıkmaya başladım. 2020'de pandeminin başlamasıyla çalışmalarıma bireysel olarak devam ettim. Alaçam'da defne yaprağı toplayarak vakit geçiriyordum ama antrenmanlarımı aksatmadım." dedi.

Türkiye olarak ilk defa 2024'te katıldıkları Championship maçlarında çok iyi sonuç alamadıklarını ama bunun kendileri için büyük bir adım olduğunu anlatan Sedanur, "Sonraki yıllarda elde edilen başarıların temeli o dönemde atıldı. Bu yıl turnuvanın iki etabında da aldığım 'En değerli oyuncu' ödülü, benim için çok değerliydi. Takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.