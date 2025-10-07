Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Ragbi Kadın Milli Takımı oyuncularından Sedanur kariyesine başarıyla devam ediyor

        7'li Ragbi Kadın Milli Takımı oyuncularından 24 yaşındaki Sedanur Bolat, kariyerini başarıyla sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 12:41 Güncelleme: 07.10.2025 - 12:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ragbi Kadın Milli Takımı oyuncularından Sedanur kariyesine başarıyla devam ediyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        7'li Ragbi Kadın Milli Takımı oyuncularından 24 yaşındaki Sedanur Bolat, kariyerini başarıyla sürdürüyor.

        Spor kariyerine ortaokul yıllarında atletizmle başlayan Sedanur, ardından gittiği Samsun Gülizar Hasan Yılmaz Spor Lisesi'nde bir süre güreş yaptı, daha sonra ragbiye yöneldi.

        İlk kez 2021 yılında milli takım kampına çağrılan ancak seçilemeyen Sedanur, 2022'de ikinci kez çağrıldığı milli takım kampında kadroya girme başarısı gösterdi.

        Sedanur Bolat'ın yer aldığı 7'li Ragbi Kadın Milli Takımı, 2023'te Avrupa Trophy Ligi 2. etabında finale kalma başarısı göstererek Avrupa'nın en üst ligi olan ve en iyi 12 takımın yarıştığı Championship'e çıkma hakkı elde etti.

        7'li Ragbi Kadın Milli Takımı, 2024 yılında tarihinde ilk kez bu ligde yarıştı. 2025 Avrupa Trophy Serisi'ni zirvede tamamlayan 7'li Kadın Ragbi Milli Takımı, yeniden Championship'e yükseldi.

        Sedanur Bolat, Avrupa Trophy Ligi'nin iki etabında da "En değerli oyuncu" seçildi.

        Kariyerini Kocaeli Kandıra Akçakoca Spor Kulübü'nde sürdüren Sedanur Bolat, AA muhabirine, lisede ragbi ile ilgili bilgi edindiğini ama bilmediği bir branş olduğu için başlamaya cesaret edemediğini söyledi.

        Başladıktan sonra atletizm ve güreş geçmişi sayesinde ragbiye kolay adapte olduğunu belirten Sedanur, "2019'da maçlara çıkmaya başladım. 2020'de pandeminin başlamasıyla çalışmalarıma bireysel olarak devam ettim. Alaçam'da defne yaprağı toplayarak vakit geçiriyordum ama antrenmanlarımı aksatmadım." dedi.

        Türkiye olarak ilk defa 2024'te katıldıkları Championship maçlarında çok iyi sonuç alamadıklarını ama bunun kendileri için büyük bir adım olduğunu anlatan Sedanur, "Sonraki yıllarda elde edilen başarıların temeli o dönemde atıldı. Bu yıl turnuvanın iki etabında da aldığım 'En değerli oyuncu' ödülü, benim için çok değerliydi. Takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Sedanur Bolat, ragbinin Türk kültürüne çok uygun bir branş olduğunu dile getirerek, "Hem koşunun hem topun hem güreşin bir arada olduğu, mücadeleci ve savaş ruhunu barındıran bir spor. Bize verilen destek arttıkça ragbinin Türkiye'de daha da büyüyeceğine inanıyorum." diye konuştu.

        Sedanur'un babası Sezai Bolat ise kızının başarısıyla gurur duyduklarını vurgulayarak, "Benim de güreş geçmişim var. Kızımın spora ilgilenmesi için elimizden geleni yaptık. Kız çocuklarının sporda yer almasına destek olunması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

        Anne Süheyla Bolat ise Sedanur'un küçüklüğünden bu yana sporla iç içe olduğunu kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        TÜİK'ten 'kadına şiddet' araştırması
        TÜİK'ten 'kadına şiddet' araştırması
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Feci kaza: 4 işçi öldü! 4'ü ağır, 14 yaralı var!
        Feci kaza: 4 işçi öldü! 4'ü ağır, 14 yaralı var!
        Fenerbahçe istikrarı sağlayamadı
        Fenerbahçe istikrarı sağlayamadı
        Aşk bitti işe devam
        Aşk bitti işe devam
        Engelli iki kardeşin trajik sonu!
        Engelli iki kardeşin trajik sonu!
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Turuncu ve sarı alarm! Sağanak yağmur ve lodos uyarısı
        Turuncu ve sarı alarm! Sağanak yağmur ve lodos uyarısı
        "İsrail gözlerimizin önünde bir ulusu yok etmeye çalışıyor"
        "İsrail gözlerimizin önünde bir ulusu yok etmeye çalışıyor"
        Halep’te ateşkes anlaşmasına varıldı
        Halep’te ateşkes anlaşmasına varıldı
        Sendikalar kan kaybediyor
        Sendikalar kan kaybediyor
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu

        Benzer Haberler

        Vali Tavlı, TEKNOFEST'te derece elde eden öğrencileri ağırladı
        Vali Tavlı, TEKNOFEST'te derece elde eden öğrencileri ağırladı
        Samsun'da okul bahçesindeki serada çocuklara uygulamalı tarım eğitimi veril...
        Samsun'da okul bahçesindeki serada çocuklara uygulamalı tarım eğitimi veril...
        Uyuşturucu ticareti yapan 3 sanığa 22 yıl 6'şar ay hapis
        Uyuşturucu ticareti yapan 3 sanığa 22 yıl 6'şar ay hapis
        Samsun'da hakkında 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakaland...
        Samsun'da hakkında 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakaland...
        Samsun'da tramvay yoluna giren otomobil sürücüsüne 38 bin 986 lira ceza ver...
        Samsun'da tramvay yoluna giren otomobil sürücüsüne 38 bin 986 lira ceza ver...
        Ladik Vergi Dairesi Müdürlüğü hizmete başladı
        Ladik Vergi Dairesi Müdürlüğü hizmete başladı