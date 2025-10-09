Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Samsun'un Atakum ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i yaya 3 kişi yaralandı.
Samsun'un Atakum ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i yaya 3 kişi yaralandı.
İbrahim S'nin (45) kullandığı 55 AOR 925 plakalı otomobil, Mimarsinan Mahallesi Alparslan Bulvarı Mimarsinan Camisi yanındaki kavşakta yayalara yol vermek için yavaşlayan Recep Y. idaresindeki 55 EY 911 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan 55 EY 911 plakalı otomobil, yaya geçidinde karşıya geçmeye çalışan Fethiye Ş'ye (42) çarptı.
Kazada, yaya ile otomobil sürücüsü İbrahim S. ile yanındaki Kadir D. (65) yaralandı.
Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.