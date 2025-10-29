Vezirköprü'de Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Kaymakam Kaya, Cumhuriyet'in Türk milletinin bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinin en büyük eseri olduğunu söyledi.

Vezirköprü İlçe Stadyumu'nda gerçekleştirilen törene Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Sadullah Gümüş, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Fırat Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur İstanbul, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

