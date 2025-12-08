Samsun'un Havza ilçesinde açılan zanaat atölyeleri öğrencilere üretime yönlendiriyor

Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) tarafından açılan zanaat atölyelerinde geleceğin zanaatları yetişirken dijital bağımlılıkla da mücadele ediliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi doğrultusuna yürütülen Beceri Geliştirme Kursları kapsamında açılan zanaat atölyeleri öğrencilerin el becerilerini geliştiriyor.

İlçedeki ortaokullarda gerçekleştirilen tanıtım faaliyetlerinin ardından gönüllü 7. ve 8. sınıf öğrencileri için elektrik-elektronik, mobilya ve robotik kodlama alanlarında kurslar oluşturuldu. Hafta sonu yürütülen çalışmalarda öğrencilerin yakma, rendeleme ve oyma gibi temel marangozluk uygulamaları deneyimleme fırsatı buluyor.

Okulun Müdür Yardımcısı Ahmet Şemsettin Kartal, kursların hafta sonları devam ettiğini, Eylül-Haziran döneminde sürdüğünü çalışmaların hem temel el becerilerini geliştirdiğini hem de öğrencilerin mesleki eğitim yönetimini güçlendirdiğini kaydetti.

Mobilya ve İç Mekan Tasarım Bölümü öğretmenlerinden Mustafa Acar, öğrencilerin el aletlerini güvenli ve doğru şekilde kullanmayı öğrendiğini vurgulayarak, "İlk etapta rendeler ve testereler ile başlıyoruz, ardından daha detaylı ahşap çalışmalarına geçiyoruz." dedi.