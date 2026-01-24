Habertürk
        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Giriş: 24.01.2026 - 18:57 Güncelleme: 24.01.2026 - 18:57
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Stat:Yeni19 Mayıs

        Hakemler: Yigit Arslan, Erkan Akbulut, Özcan Sultanoğlu

        Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Soner Gönül, Celil Yüksel (Dk. 46 Ntcham), Makoumbou, Elayis Tavşan (Dk. 68 Mendes), Yalçın Kayan, Assoumou (Dk. 74 Tahsin Bülbül), Marius Mouandilmadji (Dk.68 Ndiaye)

        Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Djiksteel, Balogh, Haidara, Tayfur Bingöl (Dk. 68 Samet Yalçın), Linetty (Dk. 46 Rivas), Agyei (Dk. 79 Can Keleş), Keita, Show, Petkovic (Dk. 88 Serdar Dursun)

        Sarı kartlar: Dk. 62 Show, Dk. 64 Tayfun Bingöl (Kocaelispor), Dk. 71 Yalçın Kayan (Samsunspor),




        SAMSUN

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

