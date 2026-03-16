Samsun'da minibüsle çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü

Samsun'un İlkadım ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. V.D. idaresindeki 55 M 1237 plakalı minibüs ile A.C.F. (21) yönetimindeki 55 GU 268 plakalı motosiklet, Zafer Mahallesi Fuar Caddesi Gar Kavşağı’nda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletteki yolcu A.C. (21) hayatını kaybetti, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

