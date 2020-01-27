Bafra'dan yardım tırları dualarla yola çıktı

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından ülke genelinde başlayan yardım kampanyalarına Bafra ilçesi de iki tırla destek oldu.

AFAD ile yapılan görüşmelerin ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi koordinasyonu ile Bafra Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyasına kısa süre içinde ciddi oranda katılım oldu. 19 Mayıs Belediyesi ve Yakakent Belediyesi de Bafra Belediyesinin öncülük ettiği kuru gıda kampanyasına destek verdi.

Bafralı bir iş adamı tarafından depremzedelerin ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırlanan bir tır dolusu içme suyunun gündüz saatlerinde gönderilmesinin ardından, bir tır dolusu kuru gıda ve ihtiyaç maddelerinin yüklendiği ikinci tır da yola çıktı.

Bafra’da kısa süre içinde toplanan kuru gıda maddelerinin yüklendiği tır, Bafra Kaymakamı Cevdet Ertükmen, AK Parti Samsun Milletvekili Av.Orhan Kırcalı, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve AK Parti Bafra İlçe Başkanı Av.İbrahim Semiz tarafından dualarla yolcu edildi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç yaptığı açıklamada, ”Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devletimizin tüm kademeleri kısa süre içinde deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yardımına koştu. Ülkemizin her bir tarafından yaramızı sarmak için halkımız seferber oldu. Deprem bölgemizde eksikliği hissedilen hiçbir şey yok. Büyükşehir Belediyemizin AFAD ile görüşmelerinin ardından başlattığı kampanyada Bafra Belediyesi olarak bizler de üzerimize düşen görevi yerine getirmek istedik. Gündüz saatlerinde Bafralı bir iş insanımızca bir tır dolusu içme suyu bölgeye ulaşmak için hareket etti. Bir başka iş insanımız kampanyada toplanan ürünleri ulaştırmak üzere bir tırı ücretsiz olarak görevlendirdi. Pazar günü başlayan ve pazartesi günü sona eren kuru gıda ve ihtiyaç maddelerinden oluşan ikinci tırımızı da deprem alanında bulunan yetkililere ulaştırılmak üzere dualarla yolcu ettik. Yaşanan depremin ardından hızlıca yaralarımızı sarmak amacıyla hayata geçen kampanyamıza destek veren 19 Mayıs ve Yakakent Belediyelerimiz başta olmak üzere, hayırsever iş insanlarımıza, kısa süre içinde adeta bir seferberlik anlayışı ile destek veren kadirşinas Bafralı hemşehrilerime en kalbi teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Allah, birlik ve beraberliğimizi daim etsin” dedi.

SAMSUN 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:16

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