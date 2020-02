Başkan Demirtaş: “Katkı sağlayan tüm hemşehri derneklerimizin yanındayız”

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, şehre katkı sağlayan tüm hemşehri derneklerinin yanında olduklarını söyledi.

Of Çaykara Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Osman Nuri Sarı ve yönetim kurulu üyelerinin dernek lokalinde düzenlediği programa katılım sağlayan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, hemşehri derneklerinin önemine vurgu yaptı.

Programda söz alan Of Çaykara Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Osman Nuri, “Sivil toplum kuruluşları bir ilçenin vazgeçilmezleridir. Bizler belediyeyi, belediyemizde bizleri desteklediği sürece ilçemizde çok güzel çalışmalara imza atmış oluruz. Başkanımızın burada bizlerle paylaştığı yakın zamanda ilçemizde hayat bulacak olan sosyal sorumluluk projesi olan Kimsesizler Evi Projesine dernek olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Bizleri de bir personeliniz olarak görmenizi istiyoruz. Bundan sonra yapacak olduğunuz etkinliklerde bizlerde elimizi taşımızın altına koymak istiyoruz. Sizlerin de destekleriyle İlkadım’da el birliğiyle sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak istiyoruz” dedi.



“Hemşehri dernekleri şehrimize değer katıyor”

Yapılan program sayesinde dernek yönetimi ve mahalle sakinleri ile bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Göreve geldiğimiz ilk günden bugüne toplumumuzun her katmanını kucaklıyoruz. Biz hemşehri derneklerimizle yan yana ve can cana olmaktan çok mutluyuz. Hepimizin bu topluma karşı sorumluluğu var. Şehrimizde faaliyetlerini sürdüren tüm hemşehri dernekleri değerlerimize değer katıyorlar. Aynı şekilde hemşehriler arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlıyorlar. Bu anlamda yerel yönetim olarak, bizler de hemşehri derneklerine önem veriyoruz. Önümüzdeki yıllarda İlkadım, Türkiye’nin parlayan yıldızı olacaktır. Sivil toplum kuruluşları ile koordineli bir şekilde çalışmayı, ilçemizin gelişmesi ve büyümesi anlamında önemli görüyoruz. Biz insanlarımızı memleketine göre ayırmıyoruz. İnsanın doğduğu yer değil, doyduğu, oturduğu yerdir önemli olan. Bu nedenle İlkadım ‘da yaşayan herkes bizim hemşehrimizdir. Biz biriz hep beraberiz. Şehre değer katan tüm hemşehri derneklerinin yanındayız" diye konuştu.

