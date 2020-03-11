Çocuk pornosu paylaşımı yapan 2 yabancıya gözaltı

Samsun siber polisi, sosyal paylaşım sitesi üzerinden çocuk pornosu paylaşımları yaptıkları tespit edilen yabancı uyruklu 2 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi (National Center for Missing & Exploited Children) tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına gönderilen raporda Samsun'da Facebook sosyal medya hesapları üzerinden çocuk pornosu paylaşımı yapıldığı belirtildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Irak uyruklu M.I.H.A.Z. (40) Canik ilçesindeki evinde, yine Irak uyruklu M.S.H.J.A.D. (36) ise Atakum ilçesindeki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda birçok dijital materyale incelenmek üzere el konuldu. Siber polisi tarafından gözaltına alınan şahısların sosyal medya hesaplarından birçok çocuk pornosu videosunu paylaştıkları tespit edildi. Polisteki sorgulanması tamamlanan M2 zanlı, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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