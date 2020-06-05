Rektör Bilgiç, ‘Dünya Çevre Günü’nde çiçekleri toprakla buluşturdu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolasıyla üniversitenin merkez kampüsünde organik atıklardan elde edilen kompos ile yetiştirilen çiçekleri toprakla buluşturdu.

Rektörlük binasının bahçesinde düzenlenen sembolik törene; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Yüksel Ardalı, idari yöneticiler ve çevre düzenlemede görev alan işçiler katıldı. Sıfır Atık kapsamında yürütülen faaliyetlere dikkat çeken Rektör Bilgiç, bu kapsamda üniversitenin organik atıklarıyla elde edilen kompostla üniversitenin park ve bahçelerin yeşillendirilmesinde ile ormanlık alanların iyileştirilmesinde kullanılacağını söyledi.



Rektör Bilgiç: “Öğrencilerimiz, kampüste daha güzel bir çevreyle iç içe olacaklar”

Bilgiç, “Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesiyle kampüsümüzde farklı çiçek türlerine can vermek, onları toprakla buluşturmak için toplandık. Dünya, bütün canlıların yaşayabileceği ve hepimize yetecek büyüklükte ve dolayısıyla bütün canlıları bir arada barındırdığı ölçüde anlamlı. İnsanlar olarak üzerinde yaşadığımız doğal yaşam alanlarının korunması, geliştirilmesi ve güzelleştirilmesi adına sorumluluklarımız ve bu uğurda yapmamız gereken işler var” dedi.

Üniversitenin mavinin ve yeşilin buluştuğu güzel bir kampüse sahip olduğunu belirten Bilgiç, kampüsün, güzelliğini koruyarak gelecek nesillere bırakmakla yükümlü olduklarını vurguladı. Bilgiç, çevre düzenleme birimlerinin ve diğer çalışma arkadaşlarının kampüsü geleceğe daha iyi taşıyabilmek için planlı ve koordine bir biçimde çalıştıklarını söyledi. Dünya Çevre Günü’nde kampüsün çoğu noktasında farklı çiçek türlerini toprakla buluşturduklarına değinen Bilgiç, Rektörlük önünde de bugünün anısına çiçekleri toprağa ektiklerini söyleyerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Öğrencilerin bugün üniversitede olmasını çok istediğini anlatan Bilgiç, “Yeni tip korona virüs salgını sebebiyle öğrencilerimiz evlerindeler ancak inanıyoruz ki kısa sürede kampüslerine kavuşacaklar ve bıraktıklarından daha güzel bir çevreyle içi içe olacaklar. Bizler de bu anlamda hazırız ve öğrencilerimizle buluşmayı umuyoruz” sözleriyle ifade etti.



OMÜ’nün organik atıkları yeşile hayat veriyor

Yazın gelişini ve enerjisini çalışanlarına ve öğrencilerine yansıtmaya çalışan OMÜ, bu zorlu süreçte başarılı bir geri dönüşüm zinciri ile örnek teşkil ediyor. OMÜ’de Dünya Çevre Gününde toprakla buluşturulan çiçeklerin güçlendirilmesinde kullanılan kompost Üniversitenin uzun süredir yürüttüğü Sıfır Atık çalışmalarının bir ürünü. Konuyla ilgili bilgi veren Rektör Danışmanı ve OMÜ Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yüksel Ardalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca başlatılan Sıfır Atık Projesi’nin israfın önlenmesi, kaynakların verimli kullanılmasını, atık oluşumunun engellenmesi, atığın oluşması durumunda ise geri kazanımın sağlanmasını kapsayan bir proje olduğunu söyledi.

Ardalı, Sıfır Atık Projesi kapsamında OMÜ’nün, öğrenci ve personel yemekhanesindeki yemek atıkları ile kampüsteki bitkisel atıkları Ziraat Fakültesi tarafından kompostlanarak organik gübreye dönüştürdüğü belirtti. Doğal dengenin korunmasının yanı sıra toprağın ve bitkinin verimini artıracak olan bu kompostların, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından üretilen mevsimlik çiçeklerin yetiştirilmesinde kullanıldığını anlatan Ardalı, bu kapsamda yetiştirilen 30 bin mevsimlik çiçeğin kampüsün refrüjlerini ve yaşam alanlarını süslediğini söyledi.

Katı atıklar, uzun yıllarca ülkemizde gelişigüzel olarak açık depolama alanlarında bertaraf edildiğine dikkat çeken Ardalı, bu alanların, yüzey ve yeraltı suyu kirliliği, toprak kirliliği, hava kirliliği ve görüntü kirliliğinin yayılması gibi pek çok sonuçlara yol açtığını vurguladı. Ardalı, doğal kaynakların bilinçsizce kirlenmesi ve tüketilmesi gelecek nesiller için küresel ölçekte önemli tehditler oluşturduğunu söyledi.

Yiyecek atıkları gübreye dönüşüyor

Katı atık kompozisyonu içerisinde yüksek oranda bulunan yiyecek atıklarının değerlendirilmesinde en etkili ve pratik yöntem kompostlaştırma olduğunu söyleyen Ardalı, kompostlaştırmanın, organik atıkların biyokimyasal olarak aerobik koşullar altında parçalanarak stabil, hijyenik bir ürüne dönüştürme projesi olduğunu anlattı.



Sıfır Atık sistemi, OMÜ merkez ve ilçelerdeki kampüslere kuruldu

Ardalı, konuşmasını “OMÜ, hem küresel iklim değişikliğinde mücadeleye destek vermek hem de tesislerindeki atık yükünü azaltmak amacıyla kompostlanabilir atıklarını değerlendiriyor. Oluşan kompost Üniversite kampüsünde toprak besleyici ve destekleyici bir ürün olarak kullanılıyor. Organik atıkları çevreye faydalı olacak biçimde dönüşmesi OMÜ için bir prestij kaynağı olmakla birlikte, sürdürülebilir yeşil kampüste değerlerin güçlenmesi için de oldukça önemli” ifadeleriyle tamamladı.



5 Haziran Dünya Çevre Günü

Dünya Çevre Günü, İsveç’in Stockholm kentinde 1972 yılında düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı’ndan bu yana, her yıl 5 Haziran tarihinde, çevrenin korunması konusunda dünya çapında farkındalık oluşturulması ve eylemde bulunulması amacıyla kutlanıyor.

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