Anız yakarken kıyafeti tutuşan yaşlı adam hayatını kaybetti

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Sivas'ta anız yakarken kıyafeti tutuşarak ağır yaralanan yaşlı adam, Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Sivas'ta tarlada anız yakarken kıyafetinin tutuştuğu öğrenilen 89 yaşındaki Hasan Özcan ağır yaralandı. Sivas'ta kaldırıldığı hastanede ilk müdahalesi yapılan yaşlı adam, hayati tehlike kaydı ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezine sevk edildi. Samsun'da tedavi altına alınan Hasan Özcan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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